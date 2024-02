¿Te acuerdas de Tele-guía? Un caso de padre exitoso e hija en problemas por culpa de la bebida

Guadalupe Martínez ‘la Pastora’ es una comunicadora y comentarista de espectáculos con una larga trayectoria en los medios. Es hija del conocido empresario y fundador de la revista Tele-Guía, Rafael Martínez. Es precisamente de su padre de quien tomó el gusto por el periodismo, cubriendo notas desde los 16 años en esa revista. A lo largo de su carrera ha trabajado en radio, prensa escrita, TV y actualmente en su canal de YouTube y en redes sociales.

Su carrera ha estado llena de altibajos, pues su carácter explosivo, su ‘franqueza’ y sobre todo un grave problema de salud han provocado que salga de mala manera de la mayoría de los trabajos.

Su enfermedad cada día está más fuera de control, poniéndola en el centro de la polémica por algunos pleitos con figuras del medio, como el periodista Jorge Carbajal o su colaborador ‘Ponchote’. También fue muy sonado cuando terminó su relación laboral con su cuñada, la periodista Flor Rubio, esposa de su hermano Rafael Martínez.

Guadalupe Martínez con copa de vino. / Redes sociales

Con Rubio trabajó en el programa Fórmula espectacular, del cual salió de manera intempestiva y sin hacer ni un solo comentario, provocando cientos de especulaciones en su contra. Tiempo después aclaró en una entrevista con el periodista Michelle Rubalcava (en YouTube) que jamás volvería a trabaiar con Flor, demostrando que la relación con su cuñada estaba fracturada.

Preocupa a su círculo de amistades y quieren hacer público su problema

Una amiga cercana a ‘la Pastora’ nos contó el grave problema de salud que padece la periodista: “Estamos muy preocupados. No soy la única preocupada por la situación por la que está atravesando nuestra amiga Lupita. Somos un grupo de amigas cercanas que hemos visto cómo evoluciona ‘su enfermedad’”.

-¿A qué te refieres con ‘su enfermedad’ o cuál es el motivo de su preocupación?

“Ella siempre ha sido muy sociable. Sin embargo, a lo largo del tiempo, y yo creo que por los problemas que ha tenido en la parte laboral, ha aumentado su consumo de alcohol. Tiene un problema con su manera de beber y a últimas fechas por los medicamentos que le recetaron para su problema del brazo se ha ido empeorando y ya es algo que no controla”.

-¿Pero qué tiene que ver lo de su brazo?

“Como sabes, la operaron y al principio le bajó al alcohol, pero empezó a mezclarlo con los medicamentos para el dolor y eso nos preocupa más, pues cuando empieza a beber es muy fácil que se descontrole. Su forma de beber es la que ha acabado con su carrera y lo está haciendo hasta con su vida”.

Guadulpe Martínez bebiendo vino. / Instagram

Inventa viajes para poder ausentarse y perderse unos días

-¿Pone pretextos?

“Siempre ha dicho que del Club de Eva se fue pues no respetaban su tiempo. Según se va de viaje, pero eso es lo que dice para ausentarse varios días cuando se pone mal por tanto alcohol y pues claro que ya no la llamaron, ya que no aguantaron sus ausencias. Ella, estando mal, mandó un tuit según para renunciar. Su cuñada Flor Rubio hizo de todo para aguantarla en Fórmula, pero acabó por explotar cuando supo que se burlaba de ella a sus espaldas cuando tuvo el problema con ‘Pepillo’ Origel”.

-¿Pero entonces su familia la solapa?

“No. Como todo, llega un momento en que la familia le da la espalda. Es por eso que sus hermanos están alejados de ella desde que murió su mamá. Hasta sus hijos se han alejado de ella. Cuando va a visitarlos ellos la reciben, pero no se queda en sus casas y siempre le alquilan hotel porque ni sus nueras la toleran cuando se pone mal. Toño y Poncho (sus hijos) la procuran, pues es su madre y la ven poco, pero es difícil tratarla en estado inconveniente. Justo hace unos días llegó de Canadá de ver a su hijo y ves las fotos de la nuera y no se ve nada contenta”.

Hace unos días estuvo en Canadá con su hijo, pero su nuera no la toleran y la hospedan en un hotel / Redes sociales

-Entonces, ¿quién ve por ella?

“Todos tenemos compañías buenas y malas y no voy a darte nombres, pero cuando quiere andar mal, busca a una amiguita famosa que es conocida porque le gusta beber de más. Las dos se salen de control y nos preocupa que un día vaya a terminar muy mal a cosa.

Esto que te cuento es porque a las que estamos cerca nos preocupa su salud mental. La verdad es que ya es mucho lo que toma y la manera en la que se pone es lo peor, incluso en redes sociales sus seguidores, conocidos y hasta amigos le comentan que en cuanto prueba el alcohol deja de ser ‘Lupita Martínez’ y se transforma en ‘Chupita Martinis’”

-¿Y no han pensado en internarla?

“Lo hablamos en diciembre, pero no depende solo de nosotras. También es que ella quiera dejarlo, pero no lo acepta, solo se pone mal y hasta es déspota con nosotros. Luego llora, se vuelve a quejar de todo y de todos y se vuelve un círculo vicioso.

-Es muy triste, pero esperemos que pronto acepte la ayuda.

“Lo que te diré es muy triste. Yo creo que pronto tocará fondo y entonces lo hará o al menos eso espero, pues si no perderá lo poco que le queda. Ya perdió a su familia, al padre de sus hijos y sus trabajos. Solo le queda este círculo cercano y la queremos bien, pero es muy difícil”, señaló muy preocupada la amiga de la periodista.

