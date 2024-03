Tecate Emblema 2024: precio de los boletos, dónde es y cartel completo

Este 2024 se ha confirmado el regreso del Festival Tecate Emblema. Después del gran éxito de su anterior edición, ahora se ha anunciado también días, costo de boletos y el cartel oficial del esperado evento que se realizará en la Ciudad de México en el próximo mes de mayo.

En esta tercera edición del festival podrás disfrutar de lo mejor de la el música y también con grandes artistas internacionales. Te decimos todo lo que necesitas saber para que no pierdas ningún detalle.

¿Cuándo será Tecate Emblema 2024?

Después de hacer un espectacular debut en el año 2022, las fechas del festival Tecate Emblema 2024 serán las del fin de semana del viernes 17 y 18 sábado de mayo.

¿Dónde será el festival Tecate Emblema 2024?

El festival Tecate Emblema 2024 se llevará a cabo, de nueva cuenta, en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la capital de la República Mexicana.

Precio de los boletos para Tecate Emblema 2024

Precio de boletos por día

1770 pesos (fase 1)



2020 pesos (fase 2)



2270 pesos (fase 3)



2520 pesos (fase 4)



Precio de Abono

2480 pesos (fase 1)



2830 pesos (fase 2)



3180 pesos (fase 3)



3530 pesos (fase 4)

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para Tecate Emblema 2024?

La preventa de boletos para la edición 2024 del festival Tecate Emblema comenzará el próximo día 6 de marzo a las 2 de la tarde (tiempo del centro de México) a través del sistema TicketMaster.

Qué cantantes y bandas se presentarán por día en el Tecate Emblema

El Tecate Emblema se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La propuesta musical es sumamente variada. La división de los artistas por día es el siguiente:



Viernes 17 de mayo:

Sam Smith, Maneskin, Marshmello, Noah Cyrus, Paty Cantú, Esteman, Matisse, RIIZE, Ales Ponce, Monsieur Periné, Elena Rose, Nicole Zignago, Bu Cuaron y Ácido Pantera.

El segundo día se presentará una de las mujeres que más polémica se desató a su alrededor a consecuencia de su noviazgo con Peso Pluma. Se trata de Nicki Nicole. La oferta musical quedará de la siguiente forma.

Sábado 18 de mayo:

Calvin Harris, Christina Aguilera, Nelly Furtado, Nicki Nicole, Anitta, Aitana, Miranda!, Inna, Empress Of, Gryffin, Sigrid, The Change, Lali, The Aces, Timo, Renzo Tipacti.