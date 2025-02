EDC México 2025: Más de 100 mil asistentes por día en el 11 festival de música electrónica con grandes DJ

El festival más importante de música electrónica en México Electronic Daisy Carnival (EDC) fue un rotundo éxito con DJs internacionales como Martin Garrix, DJ Snake, y la presencia de Tiesto.

EDC celebra 11 años en México con éxito rotundo

El festival EDC (Electric Daisy Carnival) cumplió 11 años en México y lo hizo de una manera espectacular con más de 100 mil asistentes por día en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El viernes 21 de febrero fue la primera jornada con la presencia de 107 mil asistentes, mientras que el sábado 22 de febrero se conjuntó la cantidad de 113 mil 500 personas.

Festival EDC 2025, Autódromo Hermanos Rodríguez / Cortesía Ocesa

El primer día comenzó con una muy fuerte lluvia que asustó a todos los presentes, pero que afortunadamente paró al poco tiempo y dio paso a la música y diversión. Ese viernes destacó la presencia del DJ neerlandés Martin Garrix, quien fue ovacionado con los temas ‘In the Name of Love’, ‘Scared to Be Lonely’, ‘There for You’, ‘Ocean’, ‘So Far Away’, ‘High on Life’ y ‘Forbidden Voices’, entre otros.

Mira: Vive latino 2025: cartel, boletos, precio y cómo disfrutar del festival más grande, el 15 y 16 de marzo

Martin Garrix y Boris Brejcha conquistan el primer día del EDC

Garrix agradeció al público mexicano por su calurosa recepción y afirmó sentirse como en casa en nuestro país. El DJ alemán Boris Brejcha presentó su nueva canción ‘Reflection’, así como sus éxitos ‘Gravity’ y ‘Up Down Jumper’, y llegó vestido con una playera de la Selección Mexicana.

Otros DJs que fueron parte de la primera jornada incluyeron a:

Fisher,

Mau P,

Cassian,

Morten,

Sara Landry,

Lilly Palmer,

Layton Giordani,

The Martinez Brothers,

Khomha y

Sullen, entre muchos más.

No te pierdas: Corona Capital 2024: Un festival inolvidable con Shawn Mendes, Toto, Green Day y Paul McCartney

Festival EDC 2025, Autódromo Hermanos Rodríguez, con grandes DJ internacionales / Cortesía Ocesa

En el EDC, DJ Snake y Deorro destacan en la segunda jornada

Para el segundo día, el platillo estelar fue la presentación del francoargelino DJ Snake, que hizo que todos se pusieran a bailar con el éxito ‘Taki Taki’, que supera las más de 2,500 millones de vistas en YouTube. Otros de los temas con los que sedujo al público fueron ‘Turn Down for What’, ‘Loco Contigo’ y ‘Teka’, que hizo con Peso Pluma.

Antes de DJ Snake, quien estuvo en el escenario principal fue el DJ mexicoestadounidense Deorro, que tuvo como invitados especiales a la Sonora Dinamita y a Gabito Ballesteros, logrando una gran euforia entre el público. El DJ estadounidense Gryffin puso el toque romántico con temas como ‘Nobody Compares to You’, ‘Just for a Moment’, ‘Feel Good’ y ‘Somebody That I Used to Know’.

Otros de los DJs que estuvieron en la segunda jornada fueron KSHMR, Mariana Bo, Duke Dumont, Adam Ten, Darren Styles, Kayzo, BadWolf, Marcel Dettmann, Patrick Mason, Roni Martínez y Alatriste.

Puede gustarte: El Festival ´I love dance´ se llevó con gran éxito en el Palacio de los Deportes

Festival EDC 2025, Autódromo Hermanos Rodríguez, rueda de la fortuna / Cortesía Ocesa

Cartelera del 23 de febrero del EDC: lineup del día

Mientras que para este domingo 23 de febrero fue muy esperada la presencia del DJ neerlandés Tiesto, así como de Afrojack, Dimitri Vegas, Peggy Gou, Dom Dolla, Amelie Lens, Astrix, Marlo e Iñigo Vontier, entre otros.

Obviamente, no faltaron los juegos mecánicos como la rueda de la fortuna y el carrusel que pudieron disfrutar los asistentes, así como actividades de arte. Sobresalió el escenario principal, el kineticFIELD, con un gran juego de llamas y mostrando en el centro la imagen del búho, característico de este festival.

Mira: Danna Paola la rompe con su nuevo hit Paranoia en Tomorrowland, junto a Steve Aoki