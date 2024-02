Tiesto cancela presentación en el Super Bowl 2024 por esta razón

DJ Tiesto dio a conocer que tuvo que cancelar su particpación en el Super Bowl LVIII. El neerlandés participaría en algunos descansos para divertir a la audiencia durante estas pausas del partido para definir quién se coronará este 11 de febrero como el campeón de la NFL: los Kansas City Chiefs o los San Francisco 49ers.

¿Por qué canceló DJ Tiesto su participación en el Super Bowl 2024?

El famoso DJ aseguró que el motivo por el que no podrá participar en este gran partido es una emergencia familiar.

Mi equipo y yo hemos estado preparando algo realmente especial durante meses, pero una emergencia familiar me obliga a regresar a casa el domingo por la mañana. Fue una decisión muy difícil perderme el juego, pero la familia siempre es primero. Gracias a la @NFL por la colaboración y ¡espero trabajar con ellos para hacer algo increíble juntos en el futuro! DJ Tiesto en X

Mensaje de DJ Tiesto en X / @tiesto en X

Cuando la NFL lo anunció como parte de los shows del Super Bowl de 2024, DJ Tiesto había manifestado su emoción de participar en este gran espectáculo deportivo, tras su gran trayectoria como ganador de premios como el Grammy, reconocimiento en el Billboard Hot 100 y sus ventas de más de 36 millones de álbumes.

"¡Estoy emocionado de ser parte del Super Bowl LVIII! Y es aún más increíble que sea en mi lugar favorito: Las Vegas. Gracias a la NFL por invitarme. ¡No puedo esperar para festejar con todos ustedes en el gran juego!”, dijo Tiesto.

Usher en el Super Bowl / Facebook: Usher

El resto del programa se mantiene como se había informado:

El resto del programa se mantiene conforme lo anunció la NFL por lo que en el medio tiempo participará Usher. Se espera que podría tener como invitado a Jungkook de BTS porque en noviembre habían anunicado que estrenarían un remix de la canción “Standing next to you” y se reveló la playlist del esperado show con otras colaboraciones.

Además del cantante de rythm and blues, en el medio tiempo, el himno estadounidense será interpretado por la leyenda de la música country Reba McEntire (IG: más de 2.5 millones de seguidores). El rapero Post Malone (IG: más de 25 millones de seguidores) interpretará America the beautiful y la cantante de soul Andra Day (IG: más de 599 mil seguidores) el tema Lift every voice and sing, previas al juego.

¿A qué hora y dónde ver el Super Bowl LVIII 2024?

El partido se llevará a cabo el 11 de febrero de 2024 en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada a las 17:30 (hora Ciudad de México).

El partido de lo podrás disfrutar por los canales: ESPN, Fox Sports, Canal 5 (Televisa) y Canal 7 (TV Azteca).