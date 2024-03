Thalí: Filtran video que demostraría que sí fue drogad4 en La casa de los famosos

Thalí García desató una tormenta mediática al compartir en vivo en redes sociales acusaciones contra Telemundo y Endemol, la productora de ‘La casa de los famosos’. Entre las denuncias destacan el presunto abuso psicológico, la supuesta retención contra su voluntad y hasta el haber sido dr0gada durante su participación en el reality show.

La actriz sonorense no titubeó al señalar directamente a la televisora y la productora, mostrando su determinación de llevar las consecuencias legales hasta el final. Ante las acusaciones de violación del contrato y divulgación de información privada, Thalí promete no retroceder.

Un video demostraría que Thalí fue dr0gada

Un video filtrado en redes ha avivado aún más el escándalo. Este material, que ha circulado ampliamente en redes sociales, parecería corroborar las impactantes afirmaciones de Thalí García. En el clip, Lupillo Rivera relata una situación donde la actriz parece haber sido dr0gada sin su consentimiento, tal como lo confesó la famosa.

Este testimonio se alinearía perfectamente con las denuncias de García durante su transmisión en vivo, en el cual mencionó que Lupillo Rivera podría confirmar sus acusaciones.

“Quién sabe qué pinches pastillas le dieron, y luego de repente estábamos platicando, estábamos sentados en el sillón, y de repente la empecé a notar así como que.. me miraba así... Y yo dije, ¿qué ped*? ¿Qué onda? Tenía ropa yo y comenzó a patear la ropa, y le dije ‘¿qué pedo? ¿Qué tienes? Algo traes’”, explica Lupillo Rivera en el clip que se ha vuelto viral en las últimas horas.

🚨🚨🚨ÚLTIMA HORA🚨🚨🚨AQUÍ ESTÁN LAS PRUEBAS DE QUE TELEMUNDO LE DIO LAS PASTILLAS QUE DEJARON DROGADA A THALI😱 #LCDLF4 #telemundo @thaligarce pic.twitter.com/28YLvUDA1C — ✨✨👑👑Mr. Reality👑👑✨✨ (@veca_david) March 13, 2024

Thalí García afirmó que la producción la dr0gó

“La médico que tienen adentro te medican, te entregan ansiolíticos sin abrirlos frente a ti, estoy segura de que un día incluso me drogaron, les dije que no quería tomarme una pastilla y me dieron una, de repente yo veía doble estando encerrada en la suite”, dijo.

Thalí y Lupillo / Captura de pantalla/ Facebook: Lupillo Rivera

¿Qué más denunció Thalí?

Thalí también denunció que Telemundo supuestamente le entregó un guion que la obligaría a decir que su matrimonio estaba en crisis Además, afirmó que la encerraron en la suite con Lupillo Rivera para crear una supuesta relación entre ellos para generar rating.

Esposo de Thalí García le muestra su apoyo en redes sociales / Instagram

Telemundo lanzó un comunicado tras las fuertes declaraciones de Thalí García

En medio de todo el revuelo que causaron los señalamientos de la actriz, la empresa rompió el silencio y fijó su postura.