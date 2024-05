Thalí García le envía mensaje a Lupillo Rivera tras salir de LCDLF: “Van a pagar por lo que nos hicieron”

La cuarta temporada de La casa de los famosos llegó a su fin el pasado lunes 20 de mayo, y la gran ganadora fue Maripily Rivera, mientras que el segundo lugar se lo quedó Rodrigo Romeh y el tercer lugar fue para Lupillo Rivera.

Esta nueva temporada estuvo llena de polémicas, y una de las que más llamó la atención fue la salida abrupta de Thalí García. Días después, la actriz arremetió contra la producción del reality y tiempo después interpuso una demanda por abuso, fraude, amenazas, entre otros alegatos.

La actriz de la serie ‘El señor de los cielos’ mencionó también que tuvo que alzar la voz, ya que, desde su perspectiva, se quiso dañar su imagen, supuestamente obligándola a tener un romance con Lupillo, lo que provocaría que su matrimonio de ocho años terminara.

Lupillo Rivera es el nuevo líder La casa de los famosos / Telemundo

Thalí García muestra su apoyo a Lupillo Rivera

Ahora, tras la salida del cantante del reality show, la actriz le externó todo su apoyo a su gran amigo Lupillo Rivera, lo que generó gran revuelo por lo que le escribió al famoso.

La actriz comentó en una publicación en la cual se pueden ver algunos momentos que vivió el cantante dentro del reality show.

“Lupe: No me equivoqué contigo. Nos vamos a recuperar de todo esto, ya verás. No hay mal que por bien no venga. Nuestras familias merecen lo mejor de nosotros. Aquí estamos firmes como siempre. Es un placer saberte fuera de ese lugar y espero muy pronto poder darnos un fuerte abrazo”. Thalí García

Lupillo Rivera se convierte en líder de la semana / Telemundo

Thalí dejó en claro que todo lo que ha vivido fuera de La casa estuvo complicado, pero juntos todo podría ser más fácil.

Thalí García “Estuvo rudo todo desde aquí afuera, pero van a pagar por lo que nos hicieron y la gente que se fue volverá. En manos de Dios y con la frente en alto siempre. Abrazo fuerte para ti y tu familia”.

Hasta el momento, Lupillo Rivera no le ha contestado públicamente a Thalí García. Sin embargo, no se sabe si el cantante y la actriz ya tuvieron contacto en privado, pero se espera que pronto alguno de los dos hable y aclare lo sucedido.

Thalí García hizo un comentario para Lupillo Rivera / Instagram: lupilloriveraofficial

Lupillo habría explotado contra Telemundo

El programa de YouTube, ‘Chisme no like’ dio a conocer que Lupillo Rivera no estaría conforme con tercer lugar que ganó, pues al parecer el cantante habría tenido un pacto con Telemundo para ganar el programa y la televisora no le cumplió.

Además, el cantante también comentó que supuestamente hubo un fraude en las votaciones. Al parecer Lupillo y toda su familia no están felices con la imagen que el reality pintó de él.