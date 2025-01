Thalía comparte la tradicional Rosca de Reyes con amigas, mariachi y reguetón

Thalía, reconocida por su talento musical y su carisma, celebró el Día de Reyes de una forma muy particular este año.

A través de su cuenta de Instagram, compartió con sus seguidores un festejo que combinó lo mejor de las tradiciones mexicanas y puertorriqueñas. Con una mezcla de mariachi, reguetón, tacos y coco, la cantante demostró una vez más el orgullo que siente por sus raíces.

Mira: Thalía, Maluma y Messi en aprietos, ¿se quedan sin casa? ¡Reportan circunstancia fatal!

Thalía: una celebración única con rosca de reyes, mariachi y reguetón

El Día de Reyes, conocido por marcar el final de las festividades navideñas, es una tradición muy especial en México. Sin embargo, Thalía llevó esta celebración a otro nivel.

En sus historias de Instagram, se le vio disfrutando de una rosca de Reyes en compañía de amigas puertorriqueñas.

"¡Rosca de Reyes con amigas es de otro planeta! Especialmente si mezclamos culturas. México y Puerto Rico partiendo rosca de Reyes con coquito, mariachi y reguetón… épico. Feliz Día de Reyes, ThalyFans hermosos. A contar las bendiciones y las alegrías. ¡Los amo!”, escribió Thalía.

La cantante no solo compartió como vivió el día, sino que también mostró que ¡no le tocaron los tamales!

“Ya corté y no me salió (el muñeco)… entonces… (a seguir partiendo)”, comentó entre risas, pero eso no fue todo pues dio rienda suelta a su imaginación para celebrar este gran día

Lee: Thalía sorprende con su cintura de avispa en un festivo video navideño

Thalía se luce en la cocina y en la pista de baile

Además de disfrutar la rosca, Thalía sorprendió a sus seguidores al mostrar sus habilidades culinarias. Deshebró un pollo rostizado y preparó tacos al más puro estilo mexicano, demostrando que su talento no se limita a los escenarios.

Por supuesto, no podía faltar la música. Thalía y sus amigas bailaron al ritmo de reguetón, combinando la energía del Caribe con la pasión del mariachi. Los videos mostraron a la cantante disfrutando de momentos íntimos llenos de risas, baile y juegos. Además, le dio un toque casero que agregó un elemento especial a la celebración, pues solo se dejó ver en pants, con crocs y sin maquillaje resaltando su belleza al natural.

Mira: Thalía enciende árbol del Rockefeller Center con emotivo show navideño, a un mes de la muerte de su hermana

Los fans elogian la sencillez y alegría de Thalía

Como era de esperarse, los seguidores de Thalía no tardaron en expresar su admiración por la cantante.