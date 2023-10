The Weeknd arrasa en su primer concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México

The Weeknd no pudo evitar emocionarse al ver la euforia del público mexicano.

Una noche plagada de éxitos fue la que se vivió la noche del viernes 29 de septiembre, en el Foro Sol de la Ciudad de México, con el espectacular concierto de The Weeknd, el primero de dos, ya que esta noche se efectuará el segundo.

El show forma parte de su tour After hours til dawn e inició con temas como Party Monster, Take my breath y Sacrifice.

El cantante, que llevaba cinco años sin venir a nuestro país, se encontraba muy conmovido por la respuesta de la gente y se emocionó enormemente cuando el público comenzó a corear su nombre.

The Weeknd comenzó su concierto con éxitos como Party Monster y Take my breath / Cortesía Ocesa Santiago Covarrubias

“Buenas noches Ciudad de México, hoy nos vamos a divertir, así que levanten las manos, levanten las manos, uno, dos, tres”, dijo el canadiense muy contento.

La velada siguió con temas como Can´t feel my face, Lost in the fire, Starboy, Earned it, I feel it coming y Die for you, entre otras.

El cantante canadiense se emocionó al ver la euforia del público / Cortesía Ocesa Santiago Covarrubias

Sin duda, las canciones más ovacionadas por el público fueron Save your tears y Blinding lights, con la que el recinto se llenó de gritos y aplausos por parte de los fanáticos.

El sitio se dibujaba de diferentes luces gracias a unas pulseras que dieron en la entrada a los asistentes y que se iluminaban especialmente de acuerdo con la melodía.

Tras dos horas de concierto la velada terminó con hits como Creepin´, Popular, In your eyes y Moth to a flame.

Este 30 de septiembre, The Weeknd dará otro concierto en el Foro Sol / Cortesía Ocesa Santiago Covarrubias

