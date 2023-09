The Weeknd: Todo lo que tienes que saber si asistirás al concierto en la CDMX

The Weeknd volverá a encender sus luces del Foro Sol al presentarse con su gira ‘After hours til dawn tour’, los próximos 29 y 30 de septiembre.

Recordemos que fue en noviembre del año pasado cuando el cantante anunció su visita a México como primera parada de su tour en Latinoamérica.

En un principio, el famoso solo anunció una fecha para la Ciudad de México. Sin embargo, debido a la alta demanda, se tomó la decisión de abrir una fecha más para que todos sus fieles fanáticos pudieran disfrutar del concierto.

The Weeknd tendrá dos presentaciones en el Foro Sol / Instagram: @theweeknd

El canadiense ya se encuentra en tierras mexicanas desde hace unos días, pues su primer concierto en México fue el pasado 26 de septiembre en Monterrey, Nuevo León.

¿A qué hora comienza el concierto en la CDMX?

De acuerdo con los datos proporcionados por Ocesa, el evento comenzará a las 19:30 horas los dos días que estará en el Foro Sol.

Hasta el momento no se ha informado si The Weeknd tendrá a algún artista invitado para abrir su concierto.

¿Cuál es la posible setlist de The Weeknd?

Según varios fanáticos el repertorio del cantante es bastante nutrido, ya que procura incluir al menos dos temas de cada uno de sus álbumes.

El show que ofreció en Monterrey fue un viaje musical en el que el público disfrutó 37 temas y tuvo una duración de 2 horas. Se espera que el concierto en la Ciudad de México sea muy similar.

Entre los hits que se especula figurarán en el show de la CDMX destacan La fama, Party Monster, Take my breath, Sacrifice, How do I make you love me?, Can’t feel my face, Lost in the fire, Hurricane, The hills, Kiss land y Often.

Cabe destacar que los boletos para las dos fechas en la capital están agotados.

Hasta el momento la cuenta de Ocesa no ha compartido cuáles son los objetos permitidos y no permitidos para ingresar a los conciertos. Sin embargo, la lista podría ser muy similar a la de otros eventos en el Foro Sol.

Objetos permitidos

Lentes

Tapones para oídos

Toallas femeninas y tampones

Medicamento con receta

Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Objetos no permitidos