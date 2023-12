The Wiz celebró 100 representaciones con muchos famosos; María León y José Ron como padrinos

Se realizaron las 100 representaciones de la puesta “The wiz” protagonizada por Lucero Mijares, María del Sol y Eugenio Montessoro, donde tuvieron de padrinos de lujo a María León y José Ron.

Para esta noche, una alfombra roja y una lluvia de luminarias fue el marco perfecto para engalanar la noche. Los primeros en pasar fueron los protagonistas, donde Lucerito hizo un balance de este año: “Lo más duro fue que en el estreno me lastimé el pie y tuve que hacer las funciones con el pie enyesado durante varias semanas, pero fue un gran reto que lo sacamos adelante y que gracias al público, se alargó la temporada y llegamos a estas 100 representaciones”.

Confirmó que le gustaría seguir en el camino del teatro musical: “Amo estar arriba del escenario cantando, pero si quiero seguir por este rollo, prepararme y ver que más puede pasar. Ya hice el doblaje que me divertí mucho y también me gustaría ver qué pasa por ese lado”.

Luis Marín

Los invitados

Otras de las figuras que vimos caminar por la alfombra roja fue Harry Geithner quien regresa a México para la telenovela de Juan Osorio tras pasar varios años en Nueva York: “Es un gran proyecto que no pude resistirme, la verdad es una participación especial, pero estoy feliz”.

Lolita Cortés y su pareja en The Wiz / Luis Marín

Otras personalidades que fueron son Lolita Cortés, Karyme Lozano, Verónica Macías, Pocholo y Mijares, quien orgulloso de su hija nos contó: “En verdad estoy sorprendido de la entrega de Lucerito, es un musical que lo vivió al máximo y bueno, siempre apoyándola para que lograr sus sueños”.

Quien no pasó por la alfombra, pero sí estuvo en primera fila aplaudiendo el talento de todos fue Lucero, quien prefirió evitar los reflectores.

Por su parte, María León, madrina de la develación compartió: “Lucerito fue muchas veces a la puesta ‘Hoy no me puedo levantar’ y siempre me platicó de sus planes para estar arriba del escenario y un día le dije ‘algún día, yo te aplaudiré yo sentada y tú arriba del escenario’, y esta noche ya llegó”.

‘The wiz’ termina su temporada en este mes, por lo que aún hay boletos para las últimas funciones de esta puesta.