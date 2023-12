Barbara Torres regresa con su papel de ‘Excelsa’ en ALVerno los pastores

Bárbara Torres, estrenó la pastorela cómica ALVerno los pastores en el Teatro el 11 de julio de la CDMX, donde saldrá con su icónico personaje de Excelsa de La familia P.Luche, junto a grandes de la comedia. Platicamos con la ex participante de La casa de los famosos México y esto nos dijo:

“Está padrísimo estar terminando el año con esta obra y yo siempre había querido trabajar sobre todo con Eleazar ‘El Kompayaso’, es un ching*n y con Pepe Magaña. Estoy supercontenta y los que me gusta es que es una obra que está superorganizada y ordenada. Muy divertida y es para toda la familia. Producida por Pepe Suárez y me encanta cómo está hecha”. Bárbara Torres

En esta obra participan grandes de la comedia donde los veremos con sus conocidos personajes adaptados a la pastorela, tales como: Carlos Ignacio ‘el tío Carlos’, Pepe Magaña ‘la Pepis”, Bettyna Salazar ‘Olga sana’, ‘el Kompayaso’, Pepe Suárez ‘Ark Ángel Ado’, Shamila Cohen ‘Virginia del chimiChurri y Luis Barcelo ‘el Chilakil’ a partir de 1º de diciembre de viernes a domingo.

Luis Marín

Y por su puesto, la comediante vuelve con su emblemático personaje: “Hace mucho que no hacía a ‘Excelsa’ y ahora cuando me la pidieron estaba entre que sí y que no y dije: ‘vamos a hacerla”.

Además, nos habló cómo ha sido este tiempo luego de haber estado en La casa de los famosos México, hace cinco meses: “Gracias a Dios, estoy bien, terminando el año con mucho trabajo. Terminé de hacer una serie que estábamos haciendo, salió al aire la serie ‘P#tas redes sociales’, estoy en esta obra y tengo otra para el año que viene. Otro proyecto que todavía no lo puedo comentar y por suerte empezando en 2014 con mucho trabajo”.

Sobre sí volvería a estar en otros realities show: “Sí, en los que sean. Es parte del trabajo y no hay problema. ‘La casa de los famosos’ fue otro programa más que hice, gracias a Dios y sigo trabajando como siempre”.

Luis Marín

De la relación con sus compañeros de la casa nos reveló con quien se lleva mejor: “Con algunos hice más amistad que con otros, como en cualquier otro proyecto o telenovela que terminas llevándote mejor con unos que con otros. Terminé teniendo una amistad bonita con Poncho (de Nigris), Nicola (Porcella) y con Wendy (Guevara), tengo mucho más vínculo con ellos, pero es como en cualquier otro proyecto donde con algunos terminas haciendo más amistad que con otros”.

Por último, agrego: “A todos los lectores de TV Notas ¡Feliz Navidad! Y que nos vengan a ver a la obra porque está muy divertida y la van a pasar superbién. Pueden traer a los hijos, a la suegra, a los papás y la van a pasar bonito. Los viernes, sábados y domingos en el Teatro 11 de Julio”.

