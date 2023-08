Ticketmaster libera boletos para ver a Taylor Swift y desquicia (otra vez) a los fans

Este jueves 24 de agosto está dando inicio elThe Eras Tour en México, donde miles de swifties se están congregando en el Foro Sol para así poder presenciar un concierto de Taylor Swift por primera vez en México.

Sin embargo, la controversia por la adquisición de entradas no cesó. Y es que, Ticketmaster liberó, por segunda ocasión, más boletos para poder escuchar a la intérprete de Shake it Off , en vivo.

Pero, no todo fue color de rosa, ya que la empresa de boletos volvió a dejar un mal sabor de boca a todos los usuarios, ¿por qué? Descubre aquí todos los detalles.