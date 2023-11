Toñita revela que logró llevarse muy bien con su exesposo ¡Tras serle infiel!

En octubre de 2022 la exacadémica Toñita atravesó por una fuerte depresión. Tras 17 años junto al padre de su hija, éste le fue infiel. Por ello, le pidió el divorcio. Aun año de esto, nos sorprendió verla de fiesta junto a su ex. Nos reveló que, gracias a terapia, pudo perdonarlo. Ahora acuden a reuniones juntos y se llevan mejor que antes.

A finales de septiembre, al cantante se reunió con algunos de sus excompañeros de La Academia en un restaurante de Polanco. Iba con su exesposo, Luis Manuel: “Sé que es raro, pero, después de todo lo que vivimos, hoy me llevo súper bien con él. Hemos llegado a salir. Él ha estado conquistando chavas y yo muchachos en la misma fiesta y no pasa nada. Nos llevamos de maravilla. Él puede estar besándose con una mujer en una esquina y yo estar en la otra con otro”.

Perdonar la infidelidad no fue fácil. Le tomó muchos meses de terapia. Es algo que reconoce abiertamente: “Gracias a eso pasé la hoja. Continúo con mi vida. Pero le guardo el amor que se merece, porque es un excelente padre. Si me puso los cuernos, pues tengo dos opciones: seguir llorando toda la vida y odiando a la gente o seguir haciendo lo que hago, ser feliz, disfrutar y llevarme bien con él. Ésta es la opción que tomé. El vive en su casa y yo en la mía. Pero tiene llaves de mi casa y puede ir cuando quiera”.

Aunque puede sonar increíble, la cantante nos confiesa que es la mejor decisión que pudo tomar: “No somos nadie para juzgar. Luis Manuel pasó conmigo muchas cosas. Las sufrió. Lloró. Reconozco que no soy una mujer fácil. Y él aguantó durante casi 17 años. Le guardo ese respeto por ser el padre de mi hija. ¡Y vaya que es un excelente padre! Por ella estamos lo mejor que podemos, haciendo equipo para sacarla adelante en la vida”.

Toñita habla de lo bien que se lleva con su expareja / Alejandra Isunza

Actualmente los une el compromiso como padres de una adolescente que necesita a ambos: “Mi madre me enseñó que los hijos que mi padre tuvo con otras mujeres los teníamos que recibir como hermanos en la casa. Así crecí. Quizá no nos llevábamos bien con las amantes. Pero sí tuvimos esa hermandad con los hijos”.

Aunque llegó a odiarlo por el engaño, el trabajo le ayudó mucho: “Sufrí mi etapa de duelo. Lo mejor que me pudo pasar fue trabajar, en ese entonces, en Las estrellas bailan en Hoy. Eso me ayudó a sacarlo más rápido. Si ocupas tu mente vas a florecer más rápido y dejarás el pasado atrás. No quiero vivir amargada porque el otro me engañó. Para nada. Quitate de broncas psicológicas y sé feliz”.

¿Su ex sigue en pareja con la mujer con la que fue infiel?: “Terminaron al poco tiempo. Es que esta morena es insuperable. Yo soy una mujer súper amorosa. Para que me igualen está difícil”.

Nunca hizo partícipe a sus amigos de los problemas que vivió con su expareja. Por eso lo siguen considerando su amigo: “Lo quieren mucho, porque en la etapa que estuve con él, yo cambié para bien. Yo jamás llegué a decirles a mis amigos que me engañó, porque lo iban a odiar. Los problemas se resuelven en casa”.

Toñita habla de lo bien que se lleva con su expareja / Alejandra Isunza

Ahora que salen juntos, hasta se cuidan la borrachera: “Totalmente. Ya no existe un amor de pareja, pero sí de amigos. Socios de vida por nuestra hija. Hoy Luis Manuel es mi mejor amigo. De repente, me estoy ligando a alguien, voy y le pregunto. Y él me dice: ‘órales vas’, y viceversa. Nos hemos pedido consejos de amor. De repente lo regaño porque se liga a cada que le digo: ‘¡Qué bárbaro, te hubieras ligado mejor a la otra!’. Y no hay problema. Somos una pareja moderna. Diferente pero no loca”.

Respecto a sus próximos planes nos compartió: “Estoy a punto de lanzar mi sencillo ‘Me estoy quitando la ropa’, de Gerardo Guardia, y trabajo en otro que se llamará ‘Mariposa de las alas rosas’, dedicado a la comunidad LGBTQ+. En enero comienzo un nuevo proyecto y seguimos tocando puertas para trabajar en alguna novela o programa en Televisa. Algo que me tiene muy emocionada es que en diciembre cantaré en el aniversario de una estación de radio de Montreal.Llevaré hasta allá la música regional mexicana”, finalizó.

Toñita habla de lo bien que se lleva con su expareja / Alejandra Isunza

Si quieres conocer más detalles de la entrevista de esta semana ¡Corre a comprar tu revista TVNotas digital e impresa!