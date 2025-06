Susana Zabaleta revela que fue amenazada con un arma por su expareja: “Me dijo que mataría a mi familia”

Susana Zabaleta es una de las artistas más completas de México, destacándose como cantante, actriz y conductora. A lo largo de su carrera, ha brillado en el cine, el teatro y la televisión, logrando gran reconocimiento en nuestri país y a nivel internacional. Con una trayectoria que abarca varias décadas, Zabaleta ha sido conocida no solo por su talento, sino también por su personalidad fuerte y empoderada, convirtiéndose en un referente para muchas mujeres.

Además de su carrera artística, Zabaleta ha sido una defensora de los derechos de la mujer y ha mostrado abiertamente su apoyo a causas relacionadas con el empoderamiento femenino. Sin embargo, detrás de su imagen pública, Susana también ha tenido que atravesar momentos personales muy difíciles, uno de los más oscuros, según lo comentó, se trata de una relación abusiva.

La soprano estrenó el videoclip oficial de ‘Pecado Mortal’. / Instagram / YouTube

¿Qué confesó Susana Zabaleta en su entrevista con Pati Chapoy?

Durante una íntima conversación con la periodista Pati Chapoy, transmitida por el programa Ventaneando, Susana Zabaleta sorprendió al público al hablar abiertamente sobre una relación abusiva que vivió en el pasado.

“Fue una experiencia horrible en esa etapa después de Ari (su expareja). Una experiencia horrible porque pues yo soy yo soy una mujer de Monclova que era tratada como una princesa siempre... Fue un acosador, un loco, un enfermo, un bully, una cosa horrible de un tipo horrible, un tipo que me siguió todo durante mucho”, reveló luego de que Pati le preguntara sí había vivido violencia en alguna de sus relaciones.

Sin revelar el nombre del agresor, la artista describió cómo su expareja llegó a amenazarla con un arma de fuego, además de ejercer un control psicológico extremo. Susana aclaró que era la primera vez que lo contaba.

La actriz y cantante pidió mayor cuidado en eventos masivos. / Instagram.

¿Cómo empezó la relación de Susana Zabaleta con su agresor?

La relación comenzó, como muchas otras, con promesas de amor y atención. Zabaleta describió cómo los narcisistas actúan en un inicio, haciéndote sentir como una “reina”. Sin embargo, con el tiempo, el comportamiento de su expareja se fue tornando más oscuro y posesivo. La artista recordó cómo él la acosaba constantemente, preguntándole “¿Con quién estabas? ¿A qué horas?” y de pronto pasaba a amenazas mucho más serias, como “Voy a matar a tu familia”.

Aunque Susana no se encontraba en ese momento en Monclova, donde su familia podría haber reaccionado ante la amenaza, el miedo y la incertidumbre fueron constantes en su vida durante ese tiempo. “Mi papá jamás se enteró. Jamás se enteró mi familia, jamás. Después de Ari, este, lo conocí a él y empezó una relación normal. Pues no normal, no normal. Nunca fue normal”, relató Zabaleta.

Además, contó que en otra ocasión el hombre se arrancó una uña: “Un día me dijo ¿'sabes cuánto te quiero?’ Y se arrancó una uña enfrente de mí: ‘Te amo y por eso me quito una uña, porque te amo’“.

¿Cómo logró Susana Zabaleta salir de la relación tóxica?

Susana no tuvo más opción que recurrir a la inteligencia para evitar más violencia. “Ahí solo se sale con inteligencia. Y como era un narcisista, ¿qué se le hace a un narcisista? Eres maravilloso, eres increíble. Es solo así salí de ahí”. Sin embargo, la artista no dejó de sentir miedo por su vida y la de su familia. “Miedo a perder la vida, miedo a decir, bueno, pues miedo a perder la vida y pensar que iba a defraudar a mi familia porque me iban a encontrar muerta en manos de un... no sé”, explicó.

Zabaleta logró salir de la relación, aunque confiesa que tuvo que mentir para hacerlo. “Lo tuve que amenazar con mentiras, por supuesto. O sea, claro que yo no tenía nada con que defenderme, pero dije, si no me la juego ahorita, ¿cómo salgo de aquí?” No solo tuvo que enfrentarse al miedo físico de su agresor, sino también al terror de perderlo todo.

¿Por qué Susana Zabaleta no denunció a su ex qué la amenazaba?

La cantante confesó que nunca pensó en denunciar a su agresor en ese entonces, porque el miedo de que su familia se enterara era aún mayor. “No quería que nadie supiera. Ya pasó”.

Zabaleta además recordó cómo, cuando una amiga la llevó al hospital para atenderla por una golpiza, el médico le preguntó si había sido infiel, dejándola aún más destrozada. “Me acuerdo que el doctor me dijo que si me habían golpeado porque le había sido infiel. Dije yo, ¿de qué me está hablando? Pero si de esa época venimos...”

Susana también recordó que muchas veces, en el ambiente del medio artístico, se normalizaban situaciones de violencia. “Normalizas las cosas. No sé por qué normalizas la agresión, normalizas el abuso, normalizas lo que te pasa.”

A pesar de los años de sufrimiento, Susana Zabaleta logró recuperarse. “Tardé muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Imagínate salir de mi departamento así de... tun, tun, tun, tun. No, tenía pánico porque él decía que tenía, y sí era amigo de agentes de la policía.” Sin embargo, la artista hoy está feliz y satisfecha con la vida que ha logrado reconstruir. “Ya pasó, ya soy feliz.”

