Toñita revela que no mantiene ninguna relación con su padre por esta poderosa razón

Toñita aseguró que el distanciamiento con su padre tiene algunos años y hasta la desheredó

Toñita, quien participó en la primera generación del reality show, La academia, sorprendió al revelar ante varios medios de comunicación que tiene una relación complicada con su padre, don Salvador Salazar.

La cantante confesó las razones de su distanciamiento con su padre: “Les voy a decir una cosa. La situación es delicada. Yo con mi papá en estos momentos no me hablo, pero no porque no quiera. Yo a mi papá no tengo nada qué perdonarle porque al final de cuentas es mi papá y lo amo. No tengo rencor, no tengo coraje”, dijo ante las cámaras del programa De primera mano.

La ex académica aseguró que es mejor alejarse de las personas que te hacen daño: “Simplemente el consejo que siempre les doy: ‘hay que alejarse de las personas que te causan daño, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu familia, tus amigas de vida, o tu familia de sangre, hay que alejarse”.

Toñita confesó que su pareja le fue infiel / Instagram: @tonitamusic1 / YouTube: El Minuto que cambió mi destino

Toñita detalló que el distanciamiento con su padre se debió a una amante. Además, reveló que Tantoyuca, su pueblo natal, ella y toda su familia son señalados como los “villanos”.

“No sé si me corresponde decir esto, pero mi papá se quedó solo porque él así lo quiso. Tomo decisiones muy equivocadas, prefiero a una amante que a su familia, y aunque en el pueblo, Tantoyuca, piensa que una es la mala del cuento. Yo les puedo decir, señores, que uno no abre la boca para precisamente no causar daño”, comentó.

Finalmente, Toñita señaló que lo que más le dolió fue que su padre, Salvador Salazar le comunicó que la desheredaría y le pidió que se quitara su apellido.

“En mi caso yo no necesito un apellido. Todos saben que me llamo Antonia Salazar, y para esto tengo mucha madre. Me conocen como Toñita. Creo que como hija los errores de mi papá no los debo de juzgar. Simplemente me alejé porque es más saludable para mí”, concluyó.