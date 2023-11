Tras ruptura con Karol Sevilla, Emilio Osorio besa a exintegrante de Acapulco Shore

El día de ayer Emilio Osorio salió a festejar su cumpleaños acompañado de sus hermanos, amigos y hasta de su mamá Niurka, quien acudió al antro, donde ‘El halcón’ festejó sus 21 años.

En las historias de Instagram de su hermano mayor Kiko Marcos compartió en sus algunas fotografías en las que aparece el cantante y actor con una misteriosa mujer rubia que aparece abrazando a Emilio, ambos con la cara muy cerca el uno del otro, en lo que parecer ser un beso.

De inmediato, seguidores de Emilio Osorio identificaron a Leslie Gallardo, una influencer que participó en Acapulco Shore y que escribió una linda dedicatoria al hijo de Niurka en su Instagram.

Emilio Osorio muy cariñoso con una exintegrante de Acapulco Shore. / Instagram: @kikomarcos

“Feliz vuelta al sol, mereces todo lo bueno de este mundo”, escribió Leslie a Emilio Osorio.

Leslie fue una de las invitadas a la fiesta de Emilio Osorio por lo que también estuvo subiendo fotos e historias a sus redes sociales.

Emilio Osorio junto a Leslie Gallardo en el festejo de su cumpleaños / Instagram: @emilio.marcos

Karol Sevilla confirmó que está soltera

Esto lo dijo después de que en una transmisión en vivo le preguntaron con quién había estado en su reciente viaje a Miami, a lo que ella afirmó que sola, y pidió no le inventen romances.

“No mam*n, no me estén inventando cosas porque no. Digo, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante literalmente la vida, pero no, en Miami nunca estuve con nadie”.

Hasta el momento, Emilio no se ha pronunciado sobre su soltería ni las declaraciones de Karol Sevilla, con quien asesguró tenía un romance mientras participaba en La casa de los famosos.

Karol Sevilla es criticada por negar a Emilio Osorio / Facebook: Karol Sevilla y Emilio Osorio

¿Quién es Leslie Gallardo?

Leslie Gallardo nació en Guanajuato el 6 de enero del 2000, actualmente tiene 23 años y tiene casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

La influencer se dio a conocer en la quinta temporada del reality show de MTV, Acapulco Shore, la cual se estrenó en 2018.

En sus redes sociales se presenta como modelo, influencer y conductora, también comparte su afición por el mundo fitness.