Tristán, hijo de Yahir, pide dinero a cambio de una entrevista, revela Javier Ceriani

En las últimas semanas, Tristán, hijo de Yahir, ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Todo comenzó después de que el exacadémico externara su preocupación por los problemas de 4d1cc10n que tiene su primogénito.

Durante una reciente conversación con Isabel Lascurain en su pódcast, el cantante manifestó que actualmente desconoce el paradero de Tristán y solo sabe que “está bien” por información que le dio la supuesta novia del joven.

Tras esto, el paparazzi Kadri usó sus redes sociales para compartir un video que muestra a Tristán viviendo en la calle, pues fue captado bañándose con una botella de agua.

Si bien el hijo de Yahir afirmó que el video era “viejo” y que actualmente estaba viviendo en un “lugar estable” con unos amigos, recientemente tuvo una entrevista con Javier Ceriani en la que admitió estar pasando por momentos difíciles.

Tristán pide dinero a cambio de una entrevista

Durante la conversación, el también cantante reveló que le habían robado gran parte de sus pertenecías y actualmente reside en un Airbnb equipado con una computadora y micrófonos para poder crear su propia música.

“Me han robado todo, pero tengo en mi mochila lo que más amo en la vida que es todo de música. Mi orgullo me hizo querer vivir lo mismo que él vivió, pero yo no soy Yahir, él tuvo oportunidades más buenas, diferentes, que él pudo aprovechar y yo ya estoy aprovechando lo que la vida me dio”, indicó.

También contó que, desde que se distanció de su padre hace tres años, ha pasado muchas noches en la calle.

“Más de 200 veces. En los parques infantiles, en el tercer piso. Bromeábamos diciendo que era nuestro penthouse. Iba a la escuela secundaria y tenía que levantarme a las seis de la mañana corriendo” Tristán

Una vez que terminó la conversación, Javier Ceriani expuso que el joven le pidió dinero a cambio de la entrevista. Sin embargo, le aclaró que eso sería algo “difícil”, pues teme que use el efectivo para comprar sustancias prohibidas.

“Nos pidió plata y le dijimos que era muy complicado darle dinero porque podría terminar con una s0br3d0s1s y eso sería nuestra responsabilidad kármica. Sería una irresponsabilidad” Javier Ceriani

Yahir y su hijo Tristán / Instagram: @yahirmusic

Kadri asegura que el video de Tristán es reciente

Tras las declaraciones del joven, el periodista Kadri se defendió y afirmó que el video fue tomado hace algunas semanas. Incluso, señaló que el propio Tristán se comunicó con él para pedirle dinero, pues no tenía donde quedarse.

“El video no es viejo como él lo dice. Sí vive en la calle, porque de su boca y su voz salió decir que por favor le hiciéramos un depósito porque estaba viviendo en la calle, para poder quedarse por lo menos en un hotel”, expresó.

