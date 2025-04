Tunden a Ángela Aguilar por nueva canción: ¿Reconoce su papel como amante?

En los últimos días Ángela Aguilar encendió las redes por una supuesta crisis con su esposo Christian Nodal, que terminó con el estreno de una canción ‘Nadie se va como llegó'. Pese a que los usuarios especularon por las acciones que la artista tomó como estrategia promocional, parece ser que ahora tienen otra razón para criticarla.

Esta vez tundieron en redes sociales a la menor de la dinastía Aguilar por el contenido de su canción, cuya letra podría hacer confesión de la verdadera naturaleza de su relación con Nodal. ¡Te contamos los detalles!

Ángela Aguilar nueva canción

Ángela Aguilar estrena nueva canción “Nadie se va como llegó" en medio de críticas

Ángela Aguilar sorprendió a sus fans y a usuarios de redes en general, al borrar todas sus fotos de Instagram, incluidas las de su esposo. Las alarmas se encendieron de inmediato, y aún más cuando Nodal apareció en un live con Kunno e hizo un comentario de que el influencer le pagara la “siguiente boda”. Luego, la hija de Pepe Aguilar hizo una misteriosa publicación: ''“De este amor nadie se va como llegó...”, en su cuenta de Instagram.

El mensaje levantó sospechas de crisis en el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. / Instagram.

Finalmente, el miércoles 16 de abril la menor de la dinastía Aguilar estrenó su nueva canción “Nadie se va como llegó". El estreno desmintió problemas entre la pareja del regional mexicano, y confirmó que se trataba de una estrategia de marketing.

Aunque a dos días de su estreno ya tiene más de un millón de reproducciones, a la canción no le fue tan bien como al reciente estreno de Cazzu “Con otra”, que tuvo millones de escuchas en pocas horas. Sin embargo, los fans de la ‘Princesa del regional mexicano’ no dudaron en apoyarla con comentarios como:



''Tus verdaderos fans aquí estamos’’, ‘

‘Hermosa canción, Angelita’’ o, ‘

‘Que sigan los triunfos’’.

La cantante Ángela Aguilar compartió el video de su nueva canción “Nadie se va como llegó". / Captura de pantalla/YouTube

Critican a Ángela Aguilar por la letra de su nueva canción: ¿Reconoce papel de ''amante’’?

Los usuarios de redes sociales no tardaron en retomar la supuesta rivalidad entre Ángela Aguilar y Cazzu, pues señalaron que la letra de la nueva canción “Nadie se va como llegó" hace alusión a lo que sucedió en la relación de la rapera argentina con el papá de su hija, Christian Nodal.

La primera estrofa de la canción es la siguiente:

‘De este amor nadie se va como llegó.

Qué desgastante intentar a volver a ser los de antes.

Pasamos de amantes a ser enemigos.

Arrepentidos de habernos conocido.

Quisiera borrar de mi cuerpo

el tatuaje que hicieron tus besos.

Volver a ese día que pude tocarte

y no haberlo hecho’. Letra de la canción “Nadie se va como llegó" de Ángela Aguilar

La canción habla de “amantes” y del vínculo que tenía la pareja de la historia. Sin embargo, muchos usuarios en redes alegan que se refiere a la supuesta infidelidad de Nodal con Ángela, mientras aún era pareja de Cazzu.

Otros criticaron que la canción no les gustó, y aseguraron que está mejor “No soy la villana”, el tema que se le atribuía a Ángela, que se dice que se hizo con Inteligencia Artificial, y que ya se desmintió que fuera de ella. Estos fueron comentarios en redes:



“Esa voz no suena a la de ella. Se le pasó el autotune”.

“Me gustó más la canción que hicieron con Inteligencia Artificial”.

“Muy mala canción”.

“Tú lo dijiste “amantes”, siempre lo fuiste”.

“Se convirtió en lo que juró destruir”.

“Ay, mis oídos, ¿qué acabo de escuchar?”.



¿Qué responde Ángela Aguilar a las críticas a su nueva canción ‘Nadie se va como llegó'?

Si bien la intérprete no se ha pronunciado al respecto de los comentarios en su contra, luego del estreno de ‘Nadie se va como llegó', Ángela Aguilar reveló el verdadero significado de su canción durante una entrevista para un medio de circulación nacional. Ella dice que no se trata de Nodal ni de nadie en particular y no hay mensajes que buscar:

“Esta nueva música no es un mensaje para nadie. No es una reacción. No es un titular. Es un reflejo de quién soy. Es para mí. Y para cada persona que alguna vez ha sentido algo real a través de una canción”, aseguró la cantante.

A diferencia del último tema de su esposo Christian Nodal, quien claramente hace alusión a lo que siente por ella y su relación, la menor de los Aguilar asegura que su canción es simplemente algo personal, sin dedicatorias ni mensajes ocultos.