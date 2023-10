Valentino Lanús asegura que venció al cáncer gracias a la meditación, el ayuno y la alimentación

A principios de octubre, el actor Valentino Lanús sorprendió con su regreso a la actuación con la telenovela Tu vida es la mía junto a Susana González, el actor, quien estuvo ausente por 11 años, reveló que sufrió cáncer en el intestino.

El intérprete, quien actualmente está casado y tiene una hija, habló de su lucha contra el cáncer la cual duró cuatro años y afirmó que se sanó a sí mismo gracias a diversas prácticas como la meditación, el ayuno y la alimentación que practicó mientras vivió en la selva.

“Esto se revela a partir de vivir en la selva, a través de plantas, yoga, ayunos, minerales específicos, alimentación. Cuando ya llegas a cierto poder de sensibilidad y silencio, hay una verdadera comunicación con nuestro cuerpo, que la hemos perdido, nos hemos deshumanizado (a tal punto) de saber qué es lo que somos capaces de curarnos. Te puedes hacer un escaneo completo, absoluto de tu cuerpo, todo el tiempo”, comentó.

Esta historia es el regreso a los melodramas por parte de Valentino en México. / Alejandro Isunza



Lanús aseveró que no quiso someterse a ninuna quimioterapia, debido a que cree en la auto sanación y considera importante que las personas puedan estar en contacto con estas técnicas hoy en día.



“No, no va por ahí, yo opino que no, por supuesto que no. Yo creo que tienes que hacer una búsqueda y desde ahorita, no esperar que manifieste el cuerpo, o sea, una búsqueda en la que aprendas a curarte, en la que sepas cómo atenderte porque todo mundo está expuesto y en este tiempo más”, dijo Valentino Lanús.

Así se veía Valentino Lanús cuando era galán de telenovelas en Televisa / Flickr

Sin duda, Valentino Lanús desató la polémica con estas declaraciones y algunos internautas lo apoyaron, mientras que otros se le fueron encima.

“Medicina funcional, meditación, alimentación… hay muchas formas de sanar”, “No, bueno, mala información y la medicina a la basura”, “Espero nadie le crea”, escribieron usuarios en redes sociales tras sus declaraciones.