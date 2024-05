Verónica Toussaint no se convirtió en madre por una poderosa razón

Durante la noche del pasado 16 de mayo, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Verónica Toussaint, reconocida actriz, conductora y comediante, a los 48 años, tras una dura batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada a través del noticiero de Ciro Gómez Leyva: “Nos informan que hace unos momentos, en algún momento del día de hoy, muy joven a los 48 años, murió después de una larga y dura batalla de tres años y medio nuestra queridísima compañera Verónica Toussaint”, expresó el periodista.

El deceso de la celebridad fue una gran conmoción para el mundo del espectáculo. Tanto fans como celebridades han usado las redes sociales para dedicarle emotivos mensajes de despedida y desearle todo lo mejor a la familia para una pronta resignación.

Recordemos que, en octubre del 2021, Verónica reveló que había sido diagnosticada con cáncer de mama. Desde aquel momento inició su tratamiento y hace tan solo unos meses contó que se sometería a su última quimioterapia, lo que significaba una gran mejoría en su salud.

¿Por qué Verónica Toussaint nunca tuvo hijos?

A lo largo de su exitosa trayectoria artística, Verónica Toussaint fue cuestionada en muchas ocasiones sobre la maternidad. Recordemos que la conductora, actriz y comediante nunca tuvo hijos.

Pese a lo que se pudiera pensar, la famosa siempre abordó con tranquilidad este tema. Hace algunos años, nos contó en exclusiva que sí pensó en la posibilidad de tener descendencia con su ahora exmarido Freddy, un publicista con el que duró casi una década.

No obstante, por ciertas cuestiones nunca se le “armó”. No obstante, en aquel entonces aseguró que era algo que no le generaba preocupación.

“Sí, lo platicamos, pero la verdad es que no se armó y nunca ha sido algo que me angustie” Verónica Toussaint

En otra ocasión, mencionó que no le angustiaba la idea de no ser madre y, tras varios intentos fallidos, decidió enfocarse en sí misma y viajar para descubrir nuevas experiencias.

Verónica Toussaint habría sido la conductora despedida / Instagram

Verónica Toussaint siempre se mantuvo positiva pese a todo

Hace algunos meses, Verónica Toussaint declaró en el programa ‘¡Que chulada!’ que, pese a lo complicado de su enfermedad, siempre trató de tomarse las cosas con actitud positiva.

“Hacer chistes de que uno sigue vivo, en realidad, es la verdad. Es chistoso porque es incómodo, lo que pasa es que no nos damos cuenta de que siempre estamos en esa batalla por seguir vivos, esa (la del cáncer) es una llamada de atención muy fuerte, que no te queda escapatoria, pero en realidad si la pensamos, todos los días estamos haciendo el intento de seguir vivos”.

Y añadió: “Nadie te prepara cuando te dicen que tienes cáncer de mama, y esta vez me tocó a mí”.

