Vicente Fernández dio una lección de vida a Alejandro Fernández a los 5 años, y aún la recuerda

El cantante fue entrevistado desde la Plaza de Toros.

Alejandro Fernández después de conquistar la Monumental Plaza de Toros en la Ciudad de México estuvo como invitado especial en el canal de YouTube de Yordi Rosado, donde se sinceró y contó una experiencia traumatica a sus cinco años.

El cantante aseguró que se tratada de su debut ante las cámaras de televisión, esto para una emisión del programa de Raúl Velasco, Siempre en Domingo.

La canción a interpretar era la de Alejandra, pero el gran Vicente Fernández mandó a hacer un par de arreglos a la canción cuando Alejandro Fernández ya se la había aprendido la versión original, por lo que al salir al escenario el resultado fue catastrófico.

“Yo ya me la sabía con el arreglo instrumental y mi padre me lo cambió todo. Yo tenía 5 años, no le podía decir nada a mi papá. Cuando salgo al escenario veo al público, me congelo, no supe qué hacer, se me olvidó, se me quedó la mente en blanco”, explicó.

Alejandro Fernández recuerda aquella experiencia como una gran lección de vida pues en medio del pánico que sufrió su padre salió para alentarlo, confió en él una vez más y le dijo que todo estaría bien.

“Es una enseñanza que me dio mi padre, sí me causó cierto trauma esa presentación pero al final me hizo entender que las cosas por muy mal que te vayan las tienes que terminar”, sentenció.