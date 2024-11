Video: Gala Montes y Briggitte Bozzo se reconcilian en vivo en Pinky Promise

Aunque parecía lejano, recientemente Gala Montes y Briggitte Bozzo lograron dejar atrás su distanciamiento y se reconciliaron en vivo en el programa ‘Pinky Promise’, conducido por Karla Díaz. El emotivo encuentro puso fin a la controversia que había surgido entre las actrices tras un comentario de Gala, quien calificó públicamente a Bozzo de “incongruente”, generando un conflicto mediático que mantuvo a ambas en el ojo público por varias semanas y a los fans muy tristes por el fin de ‘Las chicas súperponedoras’.

En nuestro martes de TVNotas, Briggitte habló sobre el comentario de Gala en su contra: “No hay nada que opinar sobre las declaraciones que hizo Gala. Cada persona tiene el derecho de decir lo que quiera. No tengo nada en contra de ella. Es una mujer exitosa y tiene mucho que brindar a las personas”.

“No soy una persona incongruente. No sé por qué dijo eso. A lo mejor conmigo no tiene mucha química. Eso no significa que le desee lo peor. Al contrario, que le vaya muy bien. La seguiré queriendo siempre”, añadió.

Las Chicas súperponedoras en Pinky Promise / Instagram

También dijo que no sabía si seguía teniendo una amistad con Gala porque al salir del reality su relación cambió: “Gala y yo nos hemos visto. Probablemente, ya no nos llevemos tan bien como antes. Solo Dios sabrá si en el futuro podremos recuperar la amistad y llevarnos mejor. No me quiero enfocar en malas vibras. No todos somos compatibles. No le deseo ningún mal”.

Gala Montes ofrece disculpas a Briggitte

El momento de la reconciliación fue sincero y emotivo, debido a que se mostraron vulnerables y con apertura para arreglar sus diferencias. Gala se mostró arrepentida y se sinceró sobre los comentarios que hizo en el pasado acerca de Briggitte. Aclaró que su intención nunca fue hacerle daño a su amiga. “Las cosas que hice no las hice con mala intención”, comenzó a decir y también admitió que algunas de sus palabras pudieron haber sido malinterpretados.

Con el afán de conciliar, Gala Montes destacó el respeto que siempre ha tenido por Briggitte a quien conoció desde pequeña: “Nunca te nominaría. Nunca, nunca, nunca, nunca jamás”, dijo según la dinámica que estaban jugando.

Pese a los desacuerdos, el cariño que siente por ella siguen intactos. “Realmente yo te quiero y no veo el conflicto tan, tan potente”, añadió buscando cerrar el capítulo que dio tanto de qué hablar con entendimiento y reconciliación.

La respuesta de Briggitte Bozzo ¿aceptó las disculpas de Gala?

Por su parte, Briggitte Bozzo respondió a Gala con aceptación y reflexión. Emocionada por las disculpas de su amiga, Bozzo expresó que, a pesar del distanciamiento, nunca había tenido malos sentimientos hacia ella. “Independientemente de todo, yo te veo y no siento nada malo hacia ti”, afirmó.

También aprovechó la oportunidad para reconocer el talento y esfuerzo de Gala dentro de la industria del entretenimiento desde hace ya unos años. “Te admiro cómo cantas, admiro tu forma de actuar, admiro cómo llevas tu carrera”, le dijo.

Para Briggitte, parte del conflicto fue debido a la intervención de personas externas a ellas, y aclaró que aunque hubo malentendidos, no era algo que le afectara a nivel personal.

Volvieron a ser unidas después de arreglar sus diferencias / YouTube

Al final, ambas compartieron la reflexión que les dejó este distanciamiento y prefirieron darle peso al crecimiento que han tenido juntas desde hace unos años. “Siempre te voy a querer y compartí contigo, y al final también creciste conmigo y eso lo voy a llevar siempre en mi corazón”, dijo Bozzo con una sonrisa.

Gala Montes y Briggitte Bozzo decidieron sellar su reconciliación con un emotivo abrazo, poniendo fin a las tensiones y diferencias, dejando claro que la amistad, el respeto y el cariño siguen siendo más fuertes que cualquier malentendido.

Con una sonrisa, Montes bromeó diciendo: “Abrazo de cuatro”, mientras Bozzo le correspondía al gesto, lo que simbolizó el cierre de este complicado momento en su relación personal y profesional.