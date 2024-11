Violeta Isfel se despidió de su esposo e hijo por una enfermedad

A finales de julio, Violeta Isfel dio a conocer que estaba lidiando con ciertas complicaciones de salud. La actriz no solo se había contagiado de Covid-19, también se tenía que someter a una cirugía para extraer un mioma que le había causado anemia.

En aquel entonces, contó que la operación salió bien, pero que aún sentía algo de dolor. En un clip que compartió para redes sociales, se le ve trasladándose de un lugar a otro con ayuda de su esposo, Raúl Bernal, y una enfermera.

“Subí las escaleras después de ser operada para subir a mi cuarto”, relató en un video para TikTok.

Violeta Isfel recuerda que se despidió de su familia previo a la cirugía

A tres meses de la intervención quirúrgica, la actriz reconoció que tuvo miedo de perder la vida previo a su histerectomía. En un encuentro con los medios, dijo que, horas antes de la cirugía, se despidió de su familia y hasta abrazó a sus mascotas.

“Yo sí me fui a esa cirugía despidiéndose porque no sabía qué podía pasar. Era una cirugía de alto riesgo. Bañé a mis gatos, abracé a mis gatos, les dejé comida. Besé a mi esposo por todos lados. A mi hijo lo abracé”. Violeta Isfel

Y añadió: “Yo recuerdo estar en esa plancha diciéndole a todos ‘gracias por estar aquí y operarme’. (También dije) ‘Gracias Diosito, si quieres que regrese, regreso, si no, no hay pe…, no tengo problemas con nadie’”.

También comentó que, a raíz de un problema de salud que tuvo años atrás, optó por casarse legalmente con su pareja, pues, en la clínica, no dejaban que él tomara decisiones con respecto a su salud, pues, al menos en el ámbito legal, “era un desconocido”.

Violeta Isfel relata cómo se encuentra de salud

Durante la conversación, la famosa señaló que ahora está muy bien de salud, pues ha seguido los consejos médicos, además de que ha cuidado su alimentación.

“Estoy muy bien. La verdad es que estoy sorprendida porque todo lo que he hecho; la alimentación, la rehabilitación de la mano con la fisioterapeuta, de la mano de todos (me ha ayudado a recuperarme)”, dijo.

Violeta Isfel con lentes / Facebook: Violeta Isfel

¿A qué cirugía se sometió Violeta Isfel?

Violeta Isfel se sometió a una histerectomía. De acuerdo con diversos sitios especializados en medicina, esta operación consiste en la extirpación del útero, y puede realizarse por diversas razones médicas, como el tratamiento de fibromas uterinos, endometriosis, cáncer de útero, cuello uterino u ovarios, o sangrados anormales que no responden a otros tratamientos.

Dependiendo de la seriedad del caso, los especialistas determinarán si la extracción será total (retirando todo el útero, incluido el cuello uterino) o parcial (retirando solo el cuerpo del útero, dejando el cuello uterino intacto).

