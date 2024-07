Violeta Isfel se retracta y dará regalos a sus fans pese a malos comentarios; esta es su próxima idea

Violeta Isfel les regaló collares hawaianos y plumas al estilo de su personaje de Antonella de ‘Atrévete a soñar’ a los fans que la esperaron en el aeropuerto de Monterrey cuando dio un show con sus compañeros de telenovelas infantiles en ‘2000s X siempre’.

Sin embargo, la actriz fue objeto de malos comentarios por los obsequios que dio, pues se quejaron de la calidad de los objetos que les regaló, reclamándole por no darles algo “más caro”, así que Violeta optó por dejar de hacer esos gestos hacia la gente.

“Yo traía regalos para los fans porque ellos siempre tienen regalos para mí y se me ocurrió hacerles un detallito. Que ya no los voy a llevar porque ahora resulta que soy la peor dando regalos, que porque es una miseria lo que doy de regalo. Entonces ya mejor no voy a darles regalos”, indicó en una entrevista.

Regalos de Violeta Isfel a fans en Monterrey / YouTube

Violeta Isfel continuará dando regalos a sus fans, aunque no les gusten

Luego del revuelo que causó esto, Violeta indicó en la marcha LGBT, que siempre sí seguirá dando regalos y ya pensó bien lo que les quiere dar próximamente a sus fans.

“La gran mayoría comentaron que eran miserables, pero mira, la verdad es que después de mucho tiempo de pensarlo, yo hice un regalo de corazón y como lo tome el otro ya es p*do del otro. Entonces sí, yo creo que voy a seguir haciendo (regalos)”, dijo.

Según la actriz, quiere que sea algo que los fans valoren, así que desea realizar alguna manualidad para que se note que está hecho por ella y tenga un valor más alto para quien lo reciba.

“Fíjate que estoy pensando en hacer pulseritas de ligas o algo así para que esté hecho como con mis propias manos y a lo mejor tenga esa energía linda que se los pueda dar”, finalizó explicando que ella sí usa los regalos que le dan los fans.

