¡Wendy Guevara expone a Sian Chiong porque le dijo inculta!: “Lo vi en un antro gay”

En ‘La casa de los famosos México’ se desató una nueva polémica después de este viernes de fiesta. Sian volvió a ser objeto de este nuevo conflicto cuando habló acerca de la primera temporada del reality con Ricardo Peralta.

En la conversación, el actor cubano se dijo sorprendido porque el representante de la comunidad LGBT mostraba ser una persona culta y con muchas cualidades como hablar otros idiomas, y que sabe sobre muchos temas estando “preparando” y “estudiado”, a diferencia de otra persona de la temporada pasada que también representaba a la comunidad, pero que no tenía algo más que aportar que la diversión.

“Tú sí tienes cultura, sabes varios idiomas, has viajado. Es bueno hablar contigo”, dijo, así que Ricardo le preguntó por qué lo decía y a quién se refería, así que comentó: “a tú comadre”.

Ctm sian y tu también pinche inventada se cree lo mas top🤢 #LCDLFMX2#LaCasaDeLosFamosoMx

Con Wendy no pndjs #WendyGuevara pic.twitter.com/3YKJIespib — lovly 🤍🇲🇽🇺🇸 (@lovly56124935) August 10, 2024

Wendy Guevara le responde a Sian: Video

En redes sociales se volvió viral el video de Sian hablando con Ricardo y rápidamente llegó a oídos de Wendy, quien no dudó en responderle a través de una transmisión en vivo.

Aunque Sian nunca mencionó el nombre de Wendy, internautas insisten en que hizo alusión a ella así que ‘La perdida’ indicó: “En México somos más población que venimos de abajo y por esa población tú tragas, papacito”.

Y agregó que afuera nadie lo quiere por “hipócrita”: “Es doble cara, nos has dejado ver tu personalidad, no tienes chiste, no tienes gracia, solamente tienes ojos bonitos”, indicó.

“No tienes chiste, no tienes gracia, solamente sabes tener ojos bonitos” 😂😂😂😂



Wendy le responde al nadaqueveriento de Sian Shein. #LaCasadelosfamososMX

Wendy sigue siendo iconiquísima 💋💋💋



pic.twitter.com/7hNQHUs26P — OM (@oswaldomujica) August 10, 2024

Wendy no terminó ahí y dijo que solo servía para hacer “favorcitos” sin especificar a qué se refería. “(Solo) sabía hacer favorcitos para que le den papelillos”, mencionó.

Y remató ¿sacándolo del clóset? “Una vez me lo encontré en un antro gay en Cuba, no voy a decir nada más, porque no soy de sacar a gente del clóset”, remató Wendy.

