Wendy Guevara expone acoso que vivió Nicola Porcella por parte de un periodista: “Quedó bloqueado”

Nicola Porcella no ha hecho comentarios sobre esta situación.

Recientemente, Nicola Porcella pasó por un momento muy incómodo debido al supuesto acoso que vivió por parte de un periodista, quien pretendía grabar una conversación que tenía el peruano por WhatsApp.

A través de redes sociales, Wendy Guevara contó que su excompañero de reality no supo cómo reaccionar ante esta situación y solo se limitó a reclamarle por sus acciones.

“Volteó y escucho la voz de Nicola, así bien peruano: ‘Oye, ¿por qué me grabas así?’. Su cara (estaba) blanca del coraje, pero no fue grosero con el periodista. Solo dijo: ‘¿Por qué me haces eso, mano?’. Se quedó bloqueado. No supo qué hacer”, narró.

Debido al estrés que le causó la situación, la influencer optó por quitarle la cámara al reportero y exigirle que respetara la privacidad de su amigo.

“Él fue el que faltó primero al respeto y yo agarré el celular y se lo arranqué al periodista y yo le dije ‘¿qué hiciste?’. Nico estaba así y el periodista con su cámara aquí miren. Aquí, grabando la conversación de Nico y Nico no se había dado cuenta, Nico estaba escribiendo así, el periodista con la cámara acá”, expresó.

La también presentadora dejó en claro que no le interesaba lo que esta persona pudiera decir de ella en un futuro: “No me importa que después salga diciendo que ‘ay que qué grosera’, porque más grosero fue él”, indicó.

Para finalizar, reveló que había borrado todas las imágenes relacionadas con Nicola, quien se fue muy molesto por el incidente: “Borré el video y borré dos fotos y luego todavía me fui hasta eliminados ya ven que se queda en eliminados. Le dije a Nico, mira ven y Nico ya se calmó, pero se enojó y se fue”, concluyó.

Nicola Porcella no se ha pronunciado ante lo sucedido / Instagram: @nicolaporcella12

Internautas reaccionan a las acciones de Wendy

Por supuesto, las declaraciones de Wendy Guevara se viralizaron rápidamente en redes sociales y los internautas reaccionaron de manera dividida. Si bien algunos apoyaron las acciones de la influencer, otros le recomendaron al periodista afectado que la “demandara” por daños a la propiedad ajena.

“Ojalá el reportero la demande por agresión y daño en propiedad ajena”, “Wendy al rescate”, “Esa sí es una amistad”, “De seguro tenía cosas sobre ella”, “Ya empieza a cansar”, “La ley protege a los periodistas”, señalaron algunos comentarios.

Wendy Guevara causó mucha controversia por sus acciones contra el periodista / Facebook: Wendy Guevara

