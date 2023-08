Wendy Guevara ha tenido ataques de ansiedad después de LCDLFM, según dijo en su polémica fiesta

Su creciente fama y popularidad han hecho que al parecer Wendy Guevara esté abrumada con la realidad luego de salir del programa.



Wendy Guevara hizo historia hace unos días en México al ganar el reality de Televisa: La casa de los famosos México, siendo así la primera trans en llegar a este nivel de popularidad y reconocimiento, logrando ganar 4 millones de pesos.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas; desde que Wendy salió del reality en el que permaneció poco más de dos meses aislada, no ha parado de trabajar entre conferencias de prensa, entrevistas, reuniones de los proyectos que vienen para ella en Televisa y fiestas de cumpleaños.

Todas estas actividades no le han permitido asimilar ni descansar un segundo para ver el éxito que tiene y poder tomar un respiro.

Al respecto, en plena fiesta de cumpleaños que se celebró el pasado fin de semana, la ganadora de La casa de los famosos México, mencionó que la ansiedad la ha tomado por sorpresa en medio de este torbellino.

“Todavía no me cae el veinte la verdad. A veces me dan ataques de ansiedad se los juro, no me hago la víctima, pero me dan ataques de ansiedad de que digo, de repente sales y ves tantas cosas que ya pasaron en dos meses y medio y es algo fuerte”, declaró.

Wendy Guevara ha sido el tema más comentado de los últimos días / Instagram: @wendyguevaraoficial

Los compromisos laborales de Wendy no pararán por lo menos en los próximos meses, aunque ya anunció que se irá de vacaciones y se llevará a Marlon con ella.

Estas declaraciones las dio en medio de la polémica que ha surgido por su fiesta de cumpleaños, donde a decir de uno de los asistentes, la gente era pretensiosa. Todos querían alcanzar algo de la fama de Wendy y al parecer ella se veía muy abrumada con tantas cámaras de celulares y más.