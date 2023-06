William Valdés sorprendió a sus fans al presentarse en programa de la competencia

William Valdés se sintió agradecido por la oportunidad que le dieron en este programa de farándula.

Tras su salida de Venga la Alegría, William Valdés decidió regresar a Miami, Florida y estaría buscando trabajo en la cadena de Univision.

Recordemos que hace cinco años, Valdés trabajó en Univision y formó parte del programa Despierta América. Ahora, el cubano regresó a un popular programa de Univision como invitado especial, pero el conductor continúa buscando empleo.

William Valdés estuvo en el programa ¡Siéntese quien pueda!, el cual se transmite por UniMás de TelevisaUnisivision.

William Valdés estuvo como invitado en ¡Siéntese Quien Pueda! / Instagram: @williamvaldes

El exconductor de Venga la Alegría fue invitado a este programa, junto a Lyn May y estuvo conviviendo con los conductores.

A través de sus redes sociales William Valdés agradeció la oportunidad de que lo invitaran a este programa.

“Gracias por la invitación ¡Siéntese quien pueda! Me la pase genial. Me gustó volver a ver a Julián Gil y a todo el equipo. Se puso bueno el chisme con el Lenguilargo. Se les quiere Univision”, escribió.

Cabe señalar que el William lleva más de seis meses lejos de la pantalla chica, tras su salida de Venga la Alegría, sin embargo, el conductor estaría enfocado en su podcast, pero continúa buscando otra oportunidad en televisión.

Finalmente, William Valdés realizó una dinámica de preguntas y respuesta, en donde aseguró haberse sentido bien al regresar a un foro.

“Para ser 100% honesto se sintió muy lindo. Amo simplemente estar ahí, aunque no sea delante de cámaras. Pero hoy me dijeron unas cosas y pasaron cosas muy bonitas donde me di cuenta porque hago lo que hago”, mencionó.