Yeri Mua exhibe a la amante de su padre, tras intento de extorsión; ¡era su empleada!

Yeri mostró las pruebas de la supuesta amante de su padre, quien la buscó para confesarle lo que había pasado.

Yeri Mua de nuevo se encuentra en el ojo del huracán y es que recientemente dio a conocer que recibió un intento de extorsión por una mujer que trabajó con ella.

Y es que buscó a la influencer para revelarle que se convirtió en amante de su padre, quien se encuentra encargado de contratar al personal que labora para su hija, Yeri se mostró sumamente afectada con la noticia.

La famosa de los lives, relató a sus seguidores que la chica que trabajaba para ella dejó de asistir y le mandó un mensaje pidiendo una disculpa y externando la razón por la que se había ausentado, según confesó tenía problemas con la custodia de su hijo.

Su extrabajadora le mandó una foto de ella con su padre, el cual le indicaba que le informara el momento en que llegara a su casa. / FB: Yeri Mua

Ante ese mensaje, Mua no contestó, ya que desconocía quien le había dado su número, de igual manera explicó que no tenía motivos para responder, puesto que no se encarga de ello y también reveló que no era una trabajadora muy activa.

Horas más tarde le escribió nuevamente a la veracruzana para decirle que podía exponer a su padre, a eso añadió una captura de pantalla en donde el señor le mandó una foto de ambos y le pedía que le indicara cuando estuviera en su casa.

De igual manera, en la conversación le cuenta que se veía con él y tenían una aventura, porque él le prometió un mejor sueldo, aunado eso se contradice indicando que se sentía acosada por él y que esa era la razón por la que ya no había asistido.

En la conversación se observa como es que la chica le confiesa que su padre le prometió un sueldo mayor si aceptaba estar con él. / FB: Yeri Mua

La influencer explicó que le pidió le recibiera una llamada, fue entonces que por teléfono continuó hablando con ella, en plena conversación la chica asumió que si tenían una especie de relación y que siempre se veían en ese hotel.

Yeri habló con su padre, quien le dijo que efectivamente la citó para verse en dicho hotel, porque él se hospedaba ahí y en ese lugar realizó las entrevistas, pero que todo había sido sacado de contexto.

La joven finalizó la conversación diciendo que se sentía acosada por el padre de Yeri. / FB: Yeri Mua

La supuesta amante le reclamó por haberla acusado con su padre, pero le dijo que todo estaba bien entre ellas, que solo quería contarle lo que había pasado, Yeri externó que no se iba a dejar de nadie y que antes de que ella dijera algo prefería sacarlo a la luz ella:



“Si me van a estar amenazando con exhibirme, con mostrar estas cosas, pues las subo yo. Yo no voy a ser pende** de nadie, Si tienen algo que sacar, que lo saquen, pero a mí no me van a acorralar con nada, ni mucho menos con amenazarme”, declaró.

Yeri Mua se mostró muy afectada con respecto a la noticia que había recibido.

/ FB: Yeri Mua

Para finalizar comentó que aquella joven buscaba desde hace tiempo a toda costa trabajar con ella, por lo que no solo le escribía a Yeri, sino a la persona que se encuentra siempre acompañándola y al mejor amigo de la influencer.