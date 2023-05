Yeri Mua rompe en llanto porque ya no la quieren, ¡ni sus papás!: “Soy un problema”

Yeri Mua habría hablado de más sobre el matrimonio de sus padres en la entrevista con Adela Micha.

Yeri Mua, nuevamente está envuelta en la polémica, pero esta ocasión no con alguna celebridad o bien influencer del medio, sino que ahora protagonizó otra controversia a nivel familiar.

Recordemos que la creadora de contenido asistió con Adela Micha a una entrevista, lugar donde destapó que sus padres tenían una “relación abierta”, aspecto que su mamá desmintió a través de un live.

Yeri Mua aseguró que su familia no la busca, luego de que se mudo a la CDMX.

Fue en la plataforma de TikTok, donde la progenitora de Yeri externó que lo que su hija habló no era verdad, de modo que aseguró ahora solo están enfocados en su hijo menor.

“Pues solamente estoy enfocada en Joshua, ahorita, en su momento estuve enfocada en Joshua y Yeri, pero, pues Yeri ya es adulta, tiene su vida aparte, ya es una adulta independiente”, comentó.

Por ende, Mua no se quedó callada y rápidamente respondió a las declaraciones de su mamá y puntualizó que la relación con su madre, culminó cuando ella empezó a andar con su actual pareja, Naim Darrechi; por lo que ha notado un gran distanciamiento.

“A veces quisiera recibir un mensaje, una visita o un te quiero, no sé, pero yo sé que nuestra comunicación nunca ha sido buena y siempre ha sido difícil, tediosa, siempre he sido como la hija complicada… No quiero ser un problema para nadie, pero ya vivo sola, no soy un problema para nadie, soy un problema para mí misma y ya”, comenzó.

Y agregó: “Yo sé lo mismo que ustedes, yo me entero de las mismas cosas… Yo no tengo pláticas, no nos ponemos a hablar de qué pasa en nuestra familia… O sea, es más siento que ya ni siquiera formo parte de, ni siento como que todo está muy alejado. Yo sé que en parte es mi culpa, pero, es difícil”.

Ante estas polémicas declaraciones, usuarios reaccionaron instantáneamente y opinaron que ya no le creen en lo absoluto a Yeri, dado que siempre “se hace la víctima”.

“Otro show de la honesta”, “Mucho sentimiento, pero sigue facturando”, “¿En qué número de mentiras va Yeri?”, “Ya no te creemos, tú eres mala”, “A monetizar”, “Casi me la creo”, “Pobrecita esperanza”, “Tú sola te buscas problemas”, “Eres muy complicada”, “Los papás ya se dieron cuenta de la fichita que tiene como hija”, fueron algunos comentarios.