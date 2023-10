Yolanda Andrade: entre gritos y llanto, la conductora se somete a curación espiritual en programa en vivo

Desde el mes de abril, Yolanda Andrade ha tenido frecuentes entradas y salidas del hospital. En los últimos meses la hemos visto en redes sociales padeciendo dolorosos tratamientos y contó que tuvo una hemorragia interna y molestias estomacales. Además, se dejó ver con unos parches en su ojo debido a un aneurisma.

Actualmente ha vuelto a trabajar tras mantener ciertos cuidados. Sin embargo, su mejoría ha sido muy lenta. Por ello, dejó claro que está dispuesta a probar cualquier tratamiento que pueda beneficiarla.

Un claro ejemplo fue lo que sucedió en el programa Montse & Joe transmitido el 10 de octubre, en el que tuvieron como invitado a Master Oh, un hombre coreano que supuestamente sana a las personas a través de energías. El maestro suele abrir los canales de energía bloqueados y así ayuda a que el cuerpo regenere su energía por sí solo.

Montserrat Oliver le pidió al maestro que la curara. Por lo que, el invitado, en cuanto la conductora se sentó a su lado, mecionó:

“Se siente la falta de energía. Tenemos nuestra batería de energía en el sistema digestivo, para que suba a nuestro cuerpo. Ella no tiene la suficiente energía, sobre todo del lado izquierdo”. Master Oh

Master Oh le mencionó a Yolanda: “tu sistema no está trabajando adecuadamente en este momento”. Por este motivo, le pidió que dejara entrar la energía y no se preocupara si sentía dolor.

Yolanda Andrade rompió en llanto y comenzó a gritar, mientras sus compañeros, Montserrat, Diana Golden, Omar Fierro y René Strickler veían atónitos lo que sucedía.

El maestro indicó que abrió el intestino para que entrara energía y mencionó que le parecía increíble que la famosa hubiera seguido con tanta energía negativa dentro de ella, por lo que le hizo una especie de aspiración.

Luego de un corte, sus colegas e invitados, sí vieron un cambio en ella, Diana Golden y Omar Fierro mencionaron:

“Es que ya traes otra cara”... “Yo conozco a Yolanda desde que empezó y siempre ha sido aguerrida y no llora y es dura, aunque le duela. Aguanta vara y verla aquí, no nada más llorar, sino berrerear, es estremecedor”.

Yolanda Andrade mencionó que después de lo ocurrido se sentía ligera y recuperada como desde hace mucho tiempo no lo hacía: “Bendito sea Dios que viví esa experiencia, no sé qué me pasó, pero me siento mucho mejor”.