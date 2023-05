Yolanda Andrade reaparece en redes sociales con parche en el ojo tras graves problemas de salud

La conductora también ofreció una entrevista a varios medios de comunicación que se encontraban afuera del foro.

Hace unas semanas Yolanda Andrade encendió las alarmas debido a que fue hospitalizada de emergencia, la conductora reapareció este miércoles 24 de mayo a través de sus redes sociales para dar a conocer los avances de su salud.

Recordemos que la conductora declaró ante la prensa que le detectaron un aneurisma cerebral y a pesar de que no se sentía bien pronto regresaría al programa de Unicable. Sin embargo, en un reciente video grabado Yolanda Andrade, agradeció el apoyo de sus seguidores y anunció su mejoría.

La primera que aparece en el clip fue Montserrat Oliver diciendo: “hoy Yolanda se sintió mejor y nos está acompañando aquí en la grabación de Montse & Joe”. Tras esta bienvenida, la presentadora apareció ante la cámara y dijo: “hola público conocedor, sí, soy Joe”.

En redes compartió un par de imágenes que dejaron ver, todo quedó en un susto. / Instagram: @yolandaamor

Algunos internautas manifestaron su preocupación debido a que la actriz reapareció con un parche en el ojo derecho. Debido a esta situación Oliver reveló los motivos: “tiene un parche en el ojo porque tiene algo en la cabeza que le hace que el ojo se le doble y llore mucho y le molesta luz”.

Por su parte, Yolanda aprovechó el momento para agradecer todas las muestras de cariño que recibió: “tuve un problema en mi cabeza, y por las luces y todo, tengo que tener mi parche y unos lentes, pero quiero aprovechar este momento para toda la gente que me ha hablado, que ha pensado en mí, que ha rezado por mí. Con todo mi corazón, quiero darles las gracias, me falta vocabulario porque gracias es poco, que Dios los bendiga”, comentó Yolanda.

Yolanda Andrade realizó un video en sus redes sociales / Instagram: @yolandaamor

Yolanda Andrade habla con la prensa tras regresar a grabar Montse & Joe

A su salida del foro varios medios de comunicación la estaban esperando a Yolanda Andrade para conocer más detalles de su recuperación.

“Ya regresé al trabajo gracias a Dios, ya me siento mucho mejor, ayer iba a venir a trabajar, pero no fue posible, porque no me sentía completamente bien, pero hoy fue un buen día gracias a Dios”, dijo.

Yolanda también reveló que este episodio le dejó muchas experiencias: “yo creo que cuando tienes un episodio como el que yo tuve de primero una hemorragia y después lo que pasó en la cara fueron muchas cosas que se me juntaron… yo creo que lo que pasó a mí fue algo muy fuerte, pero a la vez muy bonito porque de pronto ya no tuve miedo”, confesó.