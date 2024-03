Yolanda Andrade recordó sus problemas con la bebida y ¡su relación con Cristian Castro!

En esta edición de TVNotas traemos los amores de Yolanda Andrade, lo que nos recordó lo controversial que ha sido la conductora. Sobre todo cuando la conocimos siendo pareja de Cristian Castro, luego de protagonizar una telenovela, y años después tuvo un gran amor con Montserrat Oliver y, como lo ha declarado últimamente, con Verónica Castro.

Por eso nos echamos un clavado al archivo de TVNotas y encontramos un par de entrevistas muy profundas donde Yolanda nos abrió su corazón y nos contó su experiencia con los excesos. Ella ha vivido muchos años de la mano del alcohol, pero ha sabido salir adelante.

Estos son tan solo unos extractos de lo que nos contó en nuestra edición 757, de mayo de 2011:

“Creo que hay etapas y hay que tener muchos huev0s para decir: ‘no’, y a mí me sobran, por eso lo dejé (al alcohol)”. Yolanda Andrade.

“El alcohol es algo muy delicado, una terrible enfermedad. No solo para el que la padece, sino para los que te quieren y viven contigo esa etapa espantosa”, agregó.

Luego, en nuestra edición 885, de noviembre de 2013, dijo que sus excesos sí la llevaron a hacer una pausa en su carrera e internarse en Uruguay para enfrentar el alcoholismo.

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su relación con Cristian Castro?

-Se hizo un escándalo cuando dijiste lo de tu noviazgo con Cristian Castro y tu virginidad...

Yolanda Andrade “Son etapas que pasan y que bueno.... En su momento fue bonito, pero sucedió hace muchos años, ya pasaron bastantes cadáveres por ahí".

-¿Te has enamorado loca y perdidamente?

“Una vez nada más, como dice la canción de Agustín Lara, y va a ser eternamente.Por ahora soy muy feliz siendo soltera”, comentó.

Cristian Castro revela que regresa a las baladas / Instagram

Y ahí también nos contó que fue madrina en la inauguración de una clínica de rehabilitación de Julio César Chávez, quien también sufrió alcoholismo.

-El alcohol de vez en cuando...

“Me gustó en su época, pero ya no puedo tomar nada porque mi religión me lo prohibe (bromea)”, destacó.

Yolanda Andrade lanzó una bonita reflexión sobre la importancia de valorar la vida. / Facebook: Yolanda Andrade

-¿Ni una cerveza?

“A menos que sea sin alcohol; no, de eso nada, ya me tomé todo lo que me tenía que haber tomado, estaba a punto de irme al psiquiátrico... No, ya, en serio.... A una clínica.”, manifestó.

