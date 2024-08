Yordi Rosado revela que temió ser estéril en su momento: “Dije ‘el que está mal soy yo’”

A meses de revelar que se había hecho la vasectomía, Yordi Rosado sorprende a su público al admitir que, en su momento, temió no poder tener hijos con su exesposa, Rebecca Rodríguez.

Recordemos que el icónico conductor tiene tres hijos con Rodríguez. El último que tuvo fue concebido durante su lapso de reconciliación con Rebecca.

La inesperada confesión la hizo durante una reciente emisión de su programa en Unicable, ‘De noche con Yordi’, en el que se entrevistó a varios expertos en temas de infertilidad.

Yordi Rosado / Instagram: @yordirosadooficial

Te recomendamos: ¿Cómo lucir espectacular con un vestido negro? Checa estos conjuntos

¿Por qué Yordi Rosado temió ser estéril?

Durante el programa, el también actor de doblaje confesó que, en su momento, él y su expareja se sometieron a una evaluación médica para saber si podían tener hijos.

Tras la revisión, el médico comentó que su ex no tenía ningún problema. No obstante, mencionó que él tenía un bajo significativo de espermatozoides, algo que disminuía sus posibilidades de poder concebir.

“15 millones (de espermatozoides) es el promedio. Le dicen a mi exesposa ‘estás perfecta’. Me hacen a mí la prueba y me dicen ‘pues, de 15 millones, resulta que tienes 4 millones’. Dije ‘entonces el que está mal soy yo’. (El doctor me dice) ‘no es que estés mal, pero está bajo tu conteo de esperma’”. Yordi Rosado

Si bien el médico advirtió que aun así podría tener hijos, le recomendó que se tomara unos días libres y siguiera un tratamiento. Luego de cumplir estas indicaciones, se volvió a hacer la prueba y salió un numero más alto de esperma, indicando que su bajo conteo se debía al estrés.

“Una semana no tomo decisiones, tomo mi ginseng todas las mañanas. La siguiente semana tenía 70 millones. Era el estrés”, expresó.

No te pierdas: LCDLFM: Mariana Echeverría acusa a Gala Montes por agredirla verbalmente y en redes divide opiniones

Así fue la vez que se pensó que Yordi Rosado sería padre por cuarta vez

A finales del 2023, se comenzó a especular que Yordi Rosado sería padre por cuarta vez con su novia. En aquel entonces, se decía que el conductor y su pareja, Melissa, asistieron a una clínica de fertilización para lograrlo.

A raíz de las especulaciones, Rosado aclaró que ya se había hecho la vasectomía siete años atrás y, si bien el proceso es reversible, tanto él como su actual novia no tienen deseos de ser padres.

“Es completamente falso, no es real. Yo estoy operado desde hace siete años (me hice la vasectomía) y tengo a mis tres hijos, y no es el caso de mi novia y el mío de que estemos embarazados, no podemos, porque también así lo decidimos. No es real, todo bien”, dijo en ese momento.

Mira: Sebastián Yatra y Aitana ¿se separan por segunda ocasión? Esto aseguran