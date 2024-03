Yordi Rosado se quedó vestido y alborotado ¡No pudo viajar a Canadá! ¿Qué pasó?

Yordi Rosado se volvió tema de conversación luego de que dio a conocer que no pudo llevar a cabo un viaje que tenía planeado. ¡Quería visitar Canadá!

¿Qué le pasó a Yordi Rosado?

Según el presentador, él ya tenía todo listo para volar a Canadá. Sin embargo, no pudo realizar este viaje, y se quedó en el aeropuerto de la CDMX. ¿Qué pasó?

Recordemos que el pasado 29 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer nuevas medidas del gobierno de Canadá para recibir a mexicanos que viajan a ese país, entre ellas la necesidad de contar con la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) vigente. El documento está vinculado electrónicamente al pasaporte.

Si bien, el integrante de Otro rollo compartió que tenía planeado un viaje para el pasado 6 de marzo. Sin embargo, se encontró con un inesperado obstáculo. ¡Su ETA no estaba actualizada!

Pese a que el famoso solitció una nueva ETA, no recibió respuesta con el tiempo necesario y en un intento desesperado para solucionar la situación, tuvo que acudir a la embajada de Canadá. No obstante, no tuvo suerte, ya que no contaba con cita agendada.

Por esta razón, Yordi compartió su desafortunada experiencia a través de sus redes sociales con la intención de ayudar a las personas a que prevengan esta situación y no les pase lo que a él. ¡Vestido y alborotado!

Además, Rosado manifestó la importancia de estar al tanto de estos cambios migratorios cuando se tenga la intención de viajar a otro país. Sin embargo, en carne propia tuvo que padecer el perder su viaje a Canada. ¡No le vuelve a pasar!

Pese a que sería una situación totalmente desagradable, el presentador se mostró muy positivo ante la situación. No obstante, reiteró su postura en estar al pendiente de las nuevas regulaciones migratorias, para no perder tiempo y dinero.

Así lo dijo Yordi Rosado: