Yosstop se sincera sobre cómo cambió su vida tras haber estado en prisión

En junio del 2021, Yoseline Hoffman, mejor conocida en el mundo del internet como Yosstop, fue detenida en su domicilio. Esto, después de que una joven interpusiera una denuncia en su contra por el delito de p0rn*gr4fí4 infantil.

A raíz de esto, la influencer de actualmente 33 años pasó cinco meses en prisión y fue liberada en noviembre de ese mismo año, luego de que el delito se reclasificara a discriminación y tuviera que compensar económicamente a la víctima. Durante su estancia en prisión, quedó embarazada de su pareja y a finales del 2022 nació su pequeña hija, Amyra.

A casi tres años de lo ocurrido, la creadora de contenido abre su corazón y confesó cómo ha cambiado su vida desde que salió de la cárcel.

Mediante un reciente encuentro con la prensa, Hoffman mencionó que la libertad de expresión “tiene sus límites” y “es difícil saber cuándo se están pasando esos límites”, así como le pasó a ella.

A palabras de la celebridad, su experiencia en la cárcel le ayudó a entender que ciertas opiniones pueden traer consecuencias graves. Por ello, sigue trabajando en un libro en el que hablara más a fondo sobre esa experiencia.

“Mi libro lo sigo escribiendo. (Bueno) ya está escrito, pero lo estoy puliendo. Es mi diario de lo que escribí mientras estuve encerrada, pero lo estoy llevando con mi terapia porque es un tema delicado. Mi salud mental está primero” Yoseline Hoffman

Durante la conversación, la estrella de internet mencionó que, tras salir de la cárcel, comenzó a experimentar estrés postraumático, una condición que le da a personas que lidiaron con una situación fuerte.

YosStop tuvo a su hija poco después de haber estado en prisión / Instagram: @justyoss

Yoseline pide que no la involucren en la polémica de Ginny Hoffman

Durante la conversación, los periodistas le preguntaron sobre el tema de Ginny Hoffman y la denuncia que interpuso su hija en contra de Héctor N por presunto abuso. Ante esto, la estrella de internet fue clara al decir que prefiere mantenerse al margen.

“Si algo aprendí fue no meterme en casos que no son míos porque te arrastran a casos ajenos y mira dónde puedes acabar. No estoy diciendo que no sea mi familia, digo que no voy a opinar de un caso que no es mío”, puntualizó.

Recordemos que hace algunos meses Héctor N fue condenado a 10 años de prisión por el delito de corrupción de menores, tras la acusación de su hija Alexa Hoffman, hija también de Ginny. Por ello, su hija mayor, Daniela Parra, sigue en búsqueda de apelar dicha sentencia. Yosstop y Ginny son medias hermanas.

