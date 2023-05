Yuri enfurece en pleno concierto porque se quedó sin luz: “me voy a tener que retirar”

Yuri se hizo viral en redes sociales debido a que explotó arriba del escenario por problemas técnicos que presentó en su show.

Sin duda Yuri es conocida por ofrecer shows muy bien planeados para que su público disfrute de este gran momento, sin embargo, esto no sucedió en su último concierto en Tlaxcala.

La cantante se hizo viral a través de la plataforma de TikTok y es que durante el show la famosa notó que algo sucedía, ya que el escenario se veía incompleto ante esta situación dejó de cantar para cuando iba a terminar la canción.

Yuri aseguró que la producción debería tener respeto por la gente y por su trabajo por lo que exigió tener las herramientas necesarias para poder continuar con el show de lo contrario se bajaría del escenario.

Yuri se volvió viral tras reclamar la falta de luz en un show / Instagram: @oficialyuri

“Yo quiero pedir a las personas que me contrataron porque creo que ustedes merecen un respeto y sobre todo las mamás que estamos festejando, necesito que la gente que me contrató ponga remedio, no hay luz, no podemos dar este show, tengo que parar el show, si la gente de gobierno no me ayuda me tengo que retirar”, externó molesta.

Tras sus palabras los presentes le pidieron que no se fuera y apoyaron a la cantante con su petición que los miembros del staff solucionaran este problema para que Yuri continuará con su show.

“Les pido de favor que me ayuden con las plantas de luz, este público no se merece un show a medias, excelencia, si no hay luz para mi gente no hay Yuri. Pido al gobierno que meta mano en la gente de la planta de luz, no sé quién sea responsable, pero la empresa, no sé quién, les suplico, esto no puede suceder, no sé sea gobierno o la empresa. Póngase las pilas, porque este público viene a deleitarse con un buen show, no un show a medias”, comentó.

Minutos después del reclamo las personas encargadas solucionaron el problema para poder terminar con el espectáculo que prometió a sus fieles seguidores.