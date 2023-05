Yuri le ofrece a Maribel Guardia ser su guía espiritual tras de la muerte de Julián Figueroa

Yuri reconoció la fortaleza de Maribel Guardia luego de la pérdida de su hijo.

La muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, conmocionó al mundo del espectáculo y 10 días después de su partida, la actriz sigue recibiendo mensajes de amor por parte de sus colegas.

Tal fue el caso de Yuri, quien habló del lamentable fallecimiento del joven a los 27 años y le ofreció a Maribel Guardia ser su guía espiritual ante esta dura pérdida.

“Si ella me lo pidiera (ser su guía espiritual), con gusto. Maribel conoce, (la iglesia) ha estado en nuestras reuniones, ella es una mujer muy espiritual y de verdad es que lo sentimos muchísimo”, compartió la cantante que siempre trata de dar a conocer su fe y se ha identificado en el cristianismo.

En entrevista, Yuri expresó que al saber de la muerte de Julián, sufrió un ataque de ansiedad pues no podía creer lo que ocurrió, “no lo podía creer y no, no puede ser, me vino un ataque de ansiedad. Mi marido me dijo, ‘¿qué tienes?’ Y le dije, ‘Julián, Julián’ y él me dijo, ‘¿qué le pasó a Julián?’. No lo podíamos creer, imagínate ella”, contó.

Yuri quiere apoyar a Maribel Guardia en su camino espiritual ante la pérdida de su hijo / Instagram: @oficialyuri

La cantante también expresó que admira la fortaleza de Maribel en este momento tan complicado de su vida y también reconoció su relación con los medios de comunicación, “mis respetos para Maribel, el poder darle ese amor a la prensa ese tiempo”, finalizó.