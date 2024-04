Horóscopo del 2 al 8 de abril del 2024: ¿Qué le depara a Aries y al resto de los signos zodiacales?

Seguimos en el ciclo de Aries. Las personas nacidas bajo este signo son obstinadas y energéticas. Saben lo que quieren y no dudan en ir por ello. Son seres llenos de energía y buen animo que siempre están dispuestas a ayudar al prójimo.

A continuación, te presentamos el horóscopo semanal para todos los signos del 2 al 8 de abril:

Aries: 21 de marzo al 20 de abril

Han sido duras las pruebas de resistencia y audacia que has tenido que cruzar. Te has mimetizado con tus oponentes para pasar desapercibido y avanzar, eres un experto en el tema. Tu experiencia y simpatía te abren muchas puertas, las cuales se habían cerrado en años anteriores. Mejorará tu economía y tendrás más de un nicho laboral de donde jalar dinero.

Tu corazón se define. Acepta el amor sin tanto juicio ni resistencia. Recobras a tu niño interior juguetón. Deberás cuidar más de tu salud.

Leo: 24 de julio al 23 de agosto

Estuviste muy enojado con personas que no te correspondieron como esperabas. Sentiste que diste todo y no te lo retribuyeron. Pero el universo y tu karma sí te lo devolverán con creces. Estás a punto de entrar en una etapa de tu vida en la que todo fluirá como mantequilla sobre pan caliente.

Te ofrecerán un trabajo en el que estarás encantado haciendo lo que más te gusta y con buena paga. Estarás más tolerante con la familia e hijos. Con la pareja estás bien, pero te urge tiempo para ti solito.

Sagitario: 23 de noviembre al 21 de diciembre

Te has vuelto a subir en una ola alta donde se respira mejor el aire. Hay más salud y anhelos que inspiran el corazón. Los proyectos avanzan y traen el dinero que necesitas, aunque con mucho esfuerzo y, a veces, desvelo. Las cargas se aligeran y las respuestas a tus enigmas llegan a través de sueños, meditaciones o mantras.

Estarás más social y te sentirás acompañado y comprendido. Los hijos te darán grandes satisfacciones. Vuelves a tener el ánimo para amar y ser amado por esa persona especial.

Tauro: 21 abril al 21 de mayo

Bajan todas las broncas familiares que te atormentan y mejora tu vida social. Has recobrado buena parte de tu independencia y eso te devolverá la fuerza interna, energía y poder. También en lo social te has alejado de ciertas personas y acercado a los que hace mucho no veías.

Está claro que estás cambiando, cerrando y abriendo ciclos. Laboralmente cruzas un momento muy bueno. Mejora tu presupuesto y economía. Habrá problemas con vecinos. Te llevarás mucho mejor con tu pareja.

Géminis: 22 de mayo al 21 de junio

Tu energía sigue subiendo y mejora todo el panorama en lo económico, laboral y romántico. Mucha gente sale de tu vida porque energéticamente ya no coinciden. Entran nuevas amistades y otras que dejaste de ver muchos años reaparecen.

El trabajo empieza a fluir con creatividad burbujeante. Encuentras al doctor o la medicina adecuada para los malestares que has arrastrado. Cambias radicalmente tu dieta y hábitos. Se te brinda la posibilidad de un giro de 180 grados a tu favor.

Cáncer: 22 de junio al 23 de julio

Si tocaste fondo de alguna manera estás a punto de salir a la superficie. Es verdad que se requiere un cambio total y drástico en todos los aspectos de tu vida, pero la purga y la trasformación te harán mucho bien, aunque ahora no lo parezca.

Si eres totalmente sincero contigo mismo, podrás reconstruirte maravillosamente desde un lugar más luminoso, actual, novedoso y efectivo. En el amor, después de broncas y ajustes, encuentras la unión con la pareja. Si estás soltero, llegará el romance.

Virgo: 24 de agosto al 23 de septiembre

Te cuesta trabajo adecuarte a los tiempos actuales. Eres un romántico de las formas establecidas y buscas la perfección. A partir de ahora todo se te facilitará y encontrarás nuevas motivaciones, ya sea estudios, nuevo puesto, o bien, un amor que te haga sentir vivo y que haga vibrar todas las fibras de tu cuerpo.

Hay viajes de placer muy divertidos. Sentirás que la familia te asfixia un poco y decidirás tomar sana distancia. Estás gastando mucho, pero te darás tus gustos.

Libra: 24 de septiembre al 23 de octubre

Puede que hayas pasado por un leve lapso de confusión. De no saber si regresar a lo de antes o seguir con tus planes futuros que conllevan cambios radicales. Quizá hasta hay cambio de casa o profesión.

Será importante que escribas todos tus temores de sobrevivencia, y todo con lo que cuentas, así como las posibles rutas que puedes o quieres tomar. Así verás el panorama más claro.

Pide a Dios o a tu Yo superior que te dé una señal clara de hacia dónde dirigirte. Mejora la economía y la salud.

Escorpio: 24 de octubre al 22 de noviembre

Por ahora no quieres pensar mucho. Solo quieres vivir el momento y sacarle jugo a los momentos de esparcimiento y libertad que te dejan el trabajo y los compromisos familiares. Sacarás a tu niño interno para vivir locuras y experiencias espontáneas: viajes inesperados, nuevos amigos o romances, todo lo que te dé “vida”.

Laboralmente las cosas van bien, pero quisieras algo más tranquilo con mejor paga. Ahorrarás dinero para un viaje especial a un lugar lejano. Hay romances alocados.

Capricornio: 22 de diciembre al 20 de enero

Le darás un baño de frescura y actualidad a tu proyecto actual o trabajo, para que sea del gusto del consumidor. Será todo un éxito. Hay viajes muy ilustrativos. Te manejarás con mayor libertad y alegría. Tu relación de amor es muy peculiar. A veces son novios, otras hermanos o amigos. Van cambiando los papeles, por eso pueden durar mucho tiempo.

Entras a una etapa en que los hijos estarán muy cercanos. Estás gastando más de la cuenta, cuidado. Urge comprar nuevo coche o camioneta.

Acuario: 21 de enero al 19 de febrero

Has caído en la cuenta de tus errores u omisiones. Te costó mucho trabajo aceptarlos. Pero un acto desesperado de honestidad propia te hizo romper el manto de ignorancia para contemplarlo. Así inicia la curación, la vacuna, las acciones correspondientes para no caer en lo mismo de nuevo.

Laboralmente hay suerte y aciertos si te atreves a reinventarte. Económicamente, puedes sentirte algo restringido y ese puede ser el resorte de tu cambio para bien. El amor aún puede rescatarse.

Piscis: 20 de febrero al 20 de marzo

Urge que le vuelvas a hablar a los amigos que se quedaron en el camino y que te ofrecieron tanto placer y cosas lindas. En el trabajo, quizá falta espontaneidad, sacar al niño interior que llevas dentro para que vuelva a jugar y no juzgar.

Gozar con cada paso que das. Laboralmente hay suerte si sabes verla y aprovecharla. Tu casa puede ser tu paraíso si tienes ojos para verla. Ábrete, porque está por llegar un amor espectacular para quedarse contigo para siempre. Tendrás que ir al dentista.

