Horóscopo, esta semana hasta el 15 de julio, ¡todos los signos! Conoce cuál será tu suerte

Cáncer continúa en su temporada y en este inicio de mes hay mucho por conocer de cada uno de los signos.

Las personas bajo este signo tienen sentimientos son profundos y duraderos, que suelen amar con todas sus fuerzas. Les gustan a vivir en lugares hermosos y consideran el hogar como su reino y lugar favorito.

Descifran a la gente con solo verla. a. Saben sus intenciones y forma de ser. Les atraen las personas que se salen de lo común. Solo ellas los entienden.

Estos son los horóscopos de la semana para cada signo:

Aries

Ves los resultados de tus esfuerzos laborales creativos, aunque no al nivel que quisieras. Sigues esperando esa gran oportunidad de oro, pero no te falta trabajo y tu economía se mantiene a flote. Marte te ha traído bríos, energía y paciencia para seguir adelante. También corajes y entripados con gente intratable o necia. Si estás en pareja, querrás mantener sana distancia porque estás ocupado en tus quehaceres y no quieres distraerte.

Tauro

Estás en un periodo de descanso y recuperación después de una temporada de desafíos. Es vital que pierdas el miedo interno y des calma y alegría a tu cuerpo. Encontrar una nueva “tribu”, amigos y aliados con quienes puedas compartir la vida y momentos felices será tu medicina. Mejora tu economía y se reducen gastos. Te sentirás protegido por manos invisibles amorosas. Sigue llegando trabajo y empiezas una nueva actividad.

Géminis

Júpiter te empuja a no conformarte con lo que tienes, a ir por más y reanimar tu economía. Si en el pasado reciente no te funcionó un proyecto, no renuncies. Vuélvelo a intentar con nuevas estrategias. Afinando detalles y modificando lo que haga falta acertarás. Hay descomposturas en el hogar, goteras y problemas con baños que debes arreglar. Recuperas amistades que se habían perdido en el camino y vuelven oportunidades de oro.

Cáncer

Mercurio en Leo te exigirá organizar tus finanzas. Sabes que necesitas dinero extra, manteniendo tu trabajo actual, además de algún negocio personal que te permita llevar más dinero a tus arcas. Se han cerrado puertas, pero se abren otras más actuales y propicias para los tiempos modernos. Que no te paralice el miedo ni la frustración. Al contrario, que sean el motor para lanzarte a algo nuevo y a lo grande. Verás a tus amigos del pasado.

Leo

Mercurio está en tu signo dándote elocuencia y el poder de convencer con la palabra con comunicación asertiva. Te será más fácil convencer a tu equipo laboral para trabajar juntos y expresar tus sentimientos a los tuyos. Júpiter te ha traído energía expansiva para no conformarte con lo que tienes e ir por más. Logras hacer algún negocio exprés para pagar cuentas atrasadas y ponerte al día. Si había alejamientos con la familia vuelve el acercamiento.

Virgo

Harás un análisis exhaustivo de la raíz de tus miedos para erradicarlos, ya sea con la ayuda de un terapeuta o meditando. Serás más selectivo con tus amistades, porque ya te diste cuenta de que hay gente que no te aporta nada. Te urge un círculo que te inspire y abra puertas, porque llegó la hora de progresar y tomar decisiones drásticas. Temas como el cambio de casa o ciudad, compraventa de inmuebles y opciones de negocios ocuparán tu mente.

Libra

Llegan pequeños logros y aciertos que te confirmarán que progresas, aunque sea poco a poco. Vas para adelante ¡no te desesperes! Pondrás más atención al reloj y a tu agenda para que no se te deslicen las horas y los días sin darte cuenta y no olvidar tus citas pactadas y responsabilidades. Vuelves a ver amigos del pasado y surge una nueva oportunidad de trabajo o negocio que te tomará pocas horas y podrás realizar desde tu hogar. Mejora tu salud y tu ánimo.

Escorpión

Llegan eventos en los que tendrás que hablar en público, con reconocimiento a tu trayectoria y carrera. Te ofrecerán varios proyectos. No aceptarás todos, solo los que te den prestigio. Sientes que pasas a otra etapa, ya sea por edad o experiencia, empezarás a planear tu futuro más detenidamente, cuidando cada detalle. Te es muy importante el amor y la compañía, y cada vez pierdes más el miedo a estar sólo, independiente y en paz.

Sagitario

Mercurio en Leo te avisa que gastas mucho y que haces movimientos desproporcionados y a lo grande cuando se requiere mesura y buena administración ¡aguas! Está bien ser positivo, pero hay que ser realista y aterrizado. Hay viajes y traslados de largas distancias. Querrás abordar nuevos horizontes profesionales, inversiones y negocios. Tu pareja te hará notar que andas desbordado. Analiza y acepta para no tener desencuentros.

Capricornio

Analizarás la importancia personal que te has dado últimamente. Tu negocio y vida lo requerían así, pero ahora hay que recobrar afectos, darles su lugar a los otros, mostrarles interés y escucharlos. Habrá que pensar detenidamente si es propicio hacer el desembolso fuerte que piensas. O bien, ahorrar ahora hasta tener mayor monto de dinero e invertir después. Lo segundo es más prudente y certero. Tendrás que despedir a alguien porque ya no te es útil.

Acuario

Ya no esperes más la ayuda de esas personas que te prometieron tanto. La vida te ha tratado de decir de mil maneras que eres tú con tus propias manos quien tiene que abrirse paso. Es hora de actuar con lo que tienes, producir, darte a conocer, cobrar y prosperar. No pierdas estos valiosos años porque nunca volverán. Hay que acelerar el paso y tomar decisiones drásticas. Plutón, que te acompañará 20 años, disuelve todos los autoengaños.

Piscis

Logras mayor confianza y aceptación de tus dones y talentos. Saturno retrógrado te exige perfeccionar tu profesión, mejorar lo ya logrado, meterle dinero y mantenimiento a tu hogar, revisar la forma en que te relacionas con otros y lo que realmente quiere y necesita tu corazón. Querrás recobrar afectos, sobre todo de amigos que te acompañaron durante largo tiempo. Llega un nuevo amor. Cocinarás platillos exquisitos para los tuyos.

