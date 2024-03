Horóscopo semanal 12 al 18 de marzo ¿Qué le depara a Piscis y a todos los signos zodiacales?

Esta semana en tu revista TVNotas te traemos los horóscopos. Suscríbete a la edición digital y checa los horóscopos antes que nadie.

PISCIS

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Decidirás que estás listo para un cambio completo en tu vida. Hasta tu apariencia cambia radicalmente para bien. Te has esmerado en tu salud y todos lo notan. Luces más radiante. Pasaste por un periodo de enojo y frustración que provocó el alejamiento de los que quieres, amigos o proyectos laborales, pues tu vibración era contradictoria. Ahora

hay armonía, entrega, unidad y apertura de corazón para recibir todo lo bueno que la vida tiene preparado para darte. ¡Confía y diviértete!

ARIES

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Mercurio entra a tu signo a la par de la luna nueva en Piscis. Soltarás todo aquello a lo que te estabas aferrando, dejándolo en las manos de Dios. Ya plantaste las semillas y ahora te dispondrás a relajarte y recibir la cosecha. Dejas atrás tristezas, angustias y presiones que te trajeron dolores de cabeza. Entras en una faceta espiritual profunda, investigando, meditando y reprogramando tu mente para recibir todo lo bueno que mereces. Estás por empezar un nuevo camino en todos los sentidos.

CÁNCER

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Harás un compromiso serio y profundo contigo mismo de no dejar las cosas “para después”. Sé puntual, asertivo y pragmático en temas de negocios y las responsabilidades de todos los días, que habrá que asumir con constancia y profesionalismo extremo. Suelta las distracciones vanas. Bájale a las horas que te consumen el celular y las redes sociales y enfócate en lo que realmente quieres. Hay estudios importantes que terminar y negocios a medias que completar.

LIBRA

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Volverás a tener el ánimo y las ganas de convivencia, de charlar animosamente y pertenecer a una comunidad. Tu salud tendrá que ser tu prioridad. Darle seguimiento a tus tratamientos, nutrirte con sabiduría y mover el cuerpo, aunque sea estiramientos. Se expande tu visión y te interesarán nuevos tópicos, aficiones que podrían convertirse en una forma extra de ganar dinero. Los círculos literarios, la poesía, escultura, cerámica y dibujo son herramientas potenciales para ti.

Thalí García es Piscis. Nació el 14 de marzo

Instagram

CAPRICORNIO

22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Te estás preparando para el futuro, pensando y reflexionando dónde te imaginas vivir en algunos años, haciendo qué tipo de actividad y bajo qué circunstancias. Tu salud y bienestar serán el termómetro perfecto que te indicará el momento de hacer este gran cambio trascendental en tu vida. Sigue tu intuición. Laboralmente vas mejorando cada día, deshaciéndote de compromisos o deudas previas que pesaban en tu espalda. Recobrarás afectos perdidos y dormirás más.

TAURO

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Estarás menos solitario y aislado. Querrás reconectarte con tus amigos y seres queridos desde una vena más humorística, agradable y ligera, creando un ambiente alegre donde no solo hablas, sino también escuchas. Te enfocarás en tu salud antes que nada porque necesitas fortalecerla y mejorarla al máximo, sin presionar, sin exagerar, con suavidad y constancia. Los asuntos financieros empiezan a marchar y desatorarse mágicamente porque subió tu vibración.

LEO

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Ahora que entra Mercurio en Aries tendrás la energía marcial que necesitas para echar a andar todo lo que estaba atorado y poner al día tus cuentas, pagar bancos y deudas atrasadas. Estarás algo enérgico y estricto, pero es lo que se necesita ahora en tu zona laboral y equipo creativo. Estar ahí sin delegar, aunque salgas tarde. O bien, planear juntas por zoom y tener a paciencia de escuchar, analizar y corregir. No hay buena comunicación con la pareja. Estarás distante.

ESCORPIÓN

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Hay infinidad de detalles que afinar en el proyecto laboral que te ocupa. Estás feliz y activo, aunque algo atareado y más cansado de lo que esperabas. Tendrás que buscar la forma de comer sano, llevando tu comida en el bolso, ya que de otra manera te saldrías de tu nutrición adecuada. Tienes ganas de socializar, reír y gozar al tope la vida que te sonríe en estos momentos. Si eres de los que están aislado, haz un esfuerzo extra por integrarte en grupos de tu agrado. El amor te encanta pero a veces te saca de quicio.

ACUARIO

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Hay progreso y mejoría en tu mundo laboral creativo. Solo falta que lo eches a andar poniéndole hora y fecha de inicio. Recobras amigos perdidos y se te quitan los miedos a explorar, viajar, expandirte, estudiar, especializarte y brillar. Urge que ordenes tus gastos y no te excedas. Necesitas emplearte temporalmente para poder invertir dinero y tiempo en tu propio proyecto. ¡No lo dudes y hazlo ya. Te abres al amor después de un largo tiempo de coraza impenetrable.

Eva Longoria es Piscis. Nació el 15 de marzo

La actriz asegura que se siente “poderosa” al prepararse para hacer lo que más le gusta. / Instagram: @evalongoria

GÉMINIS

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Mercurio, tu regente, entra en Aries provocando en ti gran movimiento y emprendimiento laboral e intelectual. Sales de esa laguna mental y depresión que te acompañó por semanas y todo lo verás más claro. Tendrás las ganas, la energía y la decisión para llevar a cabo los proyectos que tienes en mente para llevarlos a buen puerto.

Utiliza sales de lavanda, romero y salvia (ya bañado te exfolias el cuerpo con esta mezcla), desterrando las vibraciones adversas.

VIRGO

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Ha ingresado Mercurio, tu regente, en Aries y estarás más resolutivo, ambicioso y disciplinado. Sobre todo en el ámbito profesional, porque habías caído en “complacencias y distracciones” que afectaban tu imagen y la relación con jefes y compañeros. Si no estás a gusto donde estás, a finales de mes recibirás una oferta tentadora que te hará muy feliz y cambiará tu rumbo. No te enganches en relaciones a medias. Está por llegar el amor de tu vida.

SAGITARIO

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Estarás muy creativo e inspirado en estos días. Mercurio en Aries te dará la suficiente energía asertiva para olfatear los proyectos redituables. Ha sido larga la transición y la purga depurativa que sufriste, pero ya estás del otro lado, victorioso y listo para una nueva aventura de vida. Llega nuevo trabajo, un amor a tu medida y amigos lindos para compartir y gozar. Pasaste una prueba difícil y tus maestros espirituales están muy orgullosos de tu valentía. ¡Vas por tu gran cosecha!