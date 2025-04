Horóscopo semanal del 15 al 21 de abril de 2025 ¡Todos los signos!

¡Ya estamos por entrar al ciclo de Tauro! Tauro, tienes una gran resistencia y determinación. Tu mente es estable y tu fuerza de voluntad, inquebrantable. Eres apasionado, fiel, terco y obstinado. Como buen Tauro, también destacas por tu armonía, constancia y practicidad. A veces te resistes a los cambios, pero eso forma parte de tu esencia firme. Eres especialmente compatible con personas Aries y Cáncer.

ARIES del 15 al 21 de abril, horóscopo semanal

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Todo empezará a facilitarse ahora que mercurio ya está directo. Tus juntas, citas, resoluciones, contratos, publicaciones y acuerdos se darán con mayor facilidad. Se quita de tu cabeza la confusión y el panorama se aclara. Venus, el planeta del amor y la belleza, está directo. Los conflictos amorosos, los miedos a la entrega y los malentendidos se acaban y dan un paso hacia la intimidad. Los milagros llegan en racimo.

Aries

TAURO del 15 al 21 de abril, horóscopo semanal

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Con Mercurio directo ya sabes lo que quieres y hacia dónde te diriges. Estás listo para dar ese paso definitivo, que te subirá los escalones necesarios para asegurar tu éxito profesional. Dejarás atrás relaciones tóxicas, personas que te chupan la energía, negocios que pagan poco y exigen mucho. Entrarás en un ciclo de abundancia y bienestar. Venus, tu regente, el planeta del amor y la belleza, te trae un buen amor.

Tauro, horóscopos / Canva

GÉMINIS del 15 al 21 de abril, horóscopo semanal

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Dentro de ti se gesta una ola gigante que te impulsará hacia el frente, más allá de tus limitaciones, miedos y bloqueos. Surgirá la mejor versión de tu ser. Ahora, con Mercurio directo, todo empezará a fluir en tiempo y forma, sin retrasos. Se te dará la oportunidad de viajar a donde quieres, de entrar en los círculos laborales que precisas y recobrar amistades. Un nuevo amor te ronda.

Géminis, horóscopos

CÁNCER del 15 al 21 de abril, horóscopo semanal

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Deja de esperar que “algo” suceda para empezar a tomar decisiones. Mercurio está directo. Es el momento perfecto para moverte de ese lugar donde no te sientes a gusto. La vida te abrirá nuevos horizontes. Es necesario que cambies de panorama, que agrandes tu círculo de acción, que te expandas sin miedo. Algo maravilloso está por entrar a tu vida. Date permiso de ser feliz y de triunfar. Lo mereces.

Cáncer, horóscopo 2025

LEO del 15 al 21 de abril, horóscopo semanal

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Regresa el brillo en tus ojos, el valor para llevar a cabo grandes proezas. Sabes que hay gente que drena tu energía. Apártate de ellos. Huye de las quejas y los depresivos. Ahora te conviene llenarte de energía positiva y emprender nuevamente el camino del éxito. Podrás frenar a los que querrán bloquear tu camino laboral y proyectos. Tus razones y mente ágil los convencerá. Le das una segunda oportunidad al amor. Mejora la salud.

Leo, horóscopos

VIRGO del 15 al 21 de abril, horóscopo semanal

Te has ganado un buen karma por tus buenas acciones y por ayudar a los tuyos. Los milagros empiezan a llegar a tu vida como caídos del cielo. Tus maestros espirituales te recompensan por tu buen corazón. Logras ese trabajo, ese amor, ese proyecto o esa casa que anhelabas. También se abren puertas para que lleves a cabo interesantes negocios. Resuelves problemas familiares. Te harás tratamientos de belleza.

Virgo, horóscopos

LIBRA del del 15 al 21 de abril, horóscopo semanal

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Tu suerte está de regreso, después de retos y desafíos fuertes que enfrentaste como todo un campeón. Tu magnetismo y energía regresan. Lograrás más comodidad, abundancia y buen vivir. Por fin el universo se pone de tu lado y te moverás con facilidad. Llama a tus amigos. Necesitas su calor, charlas y tardes gozosas. La música, la lectura y el cine serán buenos acompañantes. Te urge tomar calcio.

Libra, horóscopos

ESCORPIÓN del 15 al 21 de abril, horóscopo semanal

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Tendrás que defender tus puntos de vista, no solo en el ámbito profesional, sino también con la familia. Sabes que no es capricho. Piensas en el futuro de todos. Hay que tomar decisiones drásticas desde ahora. No cedas. Mantente firme. Tu humor y sentido de libertad crece. Te liberas de ideas rígidas para abrirte a nuevas oportunidades. Has dado de más y ahora toca abrir los brazos para recibir las mieles

Escorpión, horóscopos

SAGITARIO del 15 al 21 de abril, horóscopo semanal

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Aclararás todos los malentendidos. Terminaron los retrasos y contratiempos. Por fin puedes avanzar de nuevo ahora que Mercurio ya está directo. Venus también está directo, así que habrá menos conflicto con tu pareja o pretendiente. Tu espiritualidad e intuición despiertan con fuerza para escuchar a tus maestros espirituales. Hace falta practicidad mental para volver a ostentar la corona del éxito. ¡Tú puedes!

Sagitario, horóscopos / Canva

CAPRICORNIO del 15 al 21 de abril, horóscopo semanal

22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Tienes tensión porque hay mucho en juego, ya sea por el gran proyecto que traes entre las manos y aún no te resuelven, o bien porque ya estás sobre la marcha a todo vapor. Correrás por varias semanas con gran agotamiento. Al final todo saldrá bien. Te quedará la experiencia para mejorarlo la próxima vez. Logras aumentar tu economía, aunque siguen los gastos excesivos. Te llegan noticias del extranjero.

Capricornio, horóscopos / Canva

ACUARIO del 15 al 21 de abril, horóscopo semanal

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Hay muchas situaciones que llegan de repente. Hay que sortearlas y manejarlas fluidamente. Mercurio vuelve a estar directo. Todo volverá a caer en su lugar. Habrá que esforzarse y salir de la zona cómoda para alcanzar las metas que te propones. Sé flexible y ordena tus horarios. Es el momento para encontrar un nuevo trabajo o negocio. ¡Pon manos a la obra o no lograrás los resultados que esperas. No seas tan rebelde!

Acuario, horóscopos

PISCIS del 15 al 21 de abril, horóscopo semanal

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Defenderás tus puntos de vista e ideales contra viento y marea. Trata de hacerlo de una forma empática y agradable, para no herir susceptibilidades.Entrarás en la mejor versión de ti mismo. Estás preparado para emprender ese nuevo camino que te acerque a esa vida, situación, proyecto o trabajo que mereces. En este momento eres el consentido del cosmos y vivirás situaciones, viajes y sucesos felices e inesperados.

