Horóscopo semanal del 17 al 23 de septiembre, ¡todos los signos!

¡Aquí están las predicciones de la semana para todos los signos!

ARIES

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Vas a tener nuevas oportunidades laborales y en cuestiones del amor. Va a ser una buena semana para planear vacaciones y viajes. Llegará un dinero y querrás compartirlo. Estarás muy unido a tu familia. Es una buena semana para limar asperezas en ese entorno. Llegan nuevas aventuras y saldrás de tu zona de confort. Si has tenido problemas de salud, empiezas a sentirte mejor. Si te has sentido bien, estarás lleno de energía.

Aries / Canva

TAURO

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

¡Uy, genial! Va a ser una semana de muy buena suerte y de mucha comunicación con tus amigos y en tu relación amorosa. Te veo comiendo muy bien y muy rico. Veo que emocionalmente te liberas de los pesos que no son tuyos. En tu trabajo no tendrás ni un segundo de calma, andarás de arriba para abajo, pero valdrá la pena porque serás reconocido por ello.

Tauro / Canva

GÉMINIS

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Serás el centro de atención. Todos van a buscarte en todos los sentidos. En el trabajo pedirán tu ayuda. Tu luz atraerá a las personas hacia ti. Te pedirán consejos y te contarán sus cosas. Serás una fuente de confianza esta semana. Viene una transformación positiva a tu persona. Eso que has estado trabajando y esperando por fin florecerá. Te veo caminando mucho y moviéndote por todos lados, visitando negocios, amigos, proveedores y clientes. ¡Tú puro net-working!

Géminis / Canva

CÁNCER

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Te va a llegar un dinerito extra. Hasta te alcanzará para ahorrar y tener un guardadito. Despegarás en cuestiones laborales. Físicamente te vas a ver más guapo, como con glow sensacional. Ten mucha seguridad al hablar y tus palabras van a tener mucha influencia en las demás personas. Ten cuidado de no tropezar y no caerte. A veces te deslumbras con tu propio brillo y eso hace que despegues los pies del suelo.

Cáncer / Canva

LEO

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Vas a tener noticias fuertes que a la mejor te sacan de onda. No tengas miedo. Cópiale a la mamá de Karime Pindter y prende tu cirio para tener mucha luz en tu semana. Que las noticias no te apachurren y eso se convierta en un círculo vicioso. Planea bien tus actividades de esta semana para que te salgan bien. Anticipa todo lo que necesitarás: Ponle gasolina al coche, amárrate bien los zapatos, pon saldo a tu celular, a la tarjeta de transporte. Todo para que controles las prisas y los imprevistos.

Leo / Canva

VIRGO

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

¡Padrísimo! Esta semana vas a recibir cosas que no tenías contemplado y andarás con muy buena suerte. El eclipse del 17 de septiembre que acaba de pasar y que se dio en tu signo opuesto, Piscis, te trajo muy buena suerte y vino a abrir tus caminos. El universo conspira a tu favor. Si sentías que todo estaba en tu contra o había cosas que tenías atoradas, esa racha ya se terminó.

Virgo / Canva

LIBRA

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Andas muy sedentario y no quieres salir de tu zona de confort. No te regañes a ti mismo por eso. Esa estabilidad emocional te permitirá tener el silencio y la paz que necesitas para escuchar tu voz interior y conectar con la luz. Tu intuición va a estar como wifi 5G de banda súper ancha. Aprovéchalo. Usa esa intuición para convertirte en un detector humano de mentiras. Tristemente te darás cuenta de que mucha gente te oculta algo.

Libra / Canva

ESCORPIÓN

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

No es una semana para cerrar tratos ni negocios. Deja que las cosas fluyan y que lo que se tenga que dar, se dé. No empujes ni persigas nada. Lo que es para ti llegará. Mucho cuidado con tu carácter, porque vas a tener muy poca paciencia y andarás de mecha corta. Te veo tomando mucha agua. Saca ese coraje e impaciencia en el ejercicio y no con las personas que tienes cerca.

Escorpión / Canva

SAGITARIO

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Te veo triunfando, levantando trofeos y recogiendo los frutos de tu esfuerzo. Una persona de tu pasado regresa esta semana. Puede ser una expareja o algún amigo o conocido con el que habías tenido alguna diferencia y un distanciamiento. Una noticia familiar te alegrará la semana. Es una buena semana para hacerte un cambio de look y para poner atención en tu autocuidado y amor propio. El amor empieza por uno mismo.

Sagitario / Canva

CAPRICORNIO

22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Vas a tener mucho control de todas las situaciones a tu alrededor. Mucha claridad para saber cómo reaccionar y madurez. Se ve el crecimiento de un nuevo proyecto. Posiblemente te llega la noticia de un miembro más en tu familia o trabajo. Esta semana aprovéchala para tomar decisiones importantes. Esas que habías estado posponiendo por no saber qué hacer. Ahora te llegará la intuición suficiente y la certeza del camino a seguir. Cuídate de las malas amistades.

Capricornio / Canva

ACUARIO

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

No es buen momento para salidas lejanas o cambios radicales. Es mejor mantenerte donde estás y dejar que se calmen las aguas. Si tienes que salir no olvides cargar un chile o un limón en tu bolsa para que absorba todo lo negativo y te proteja. Evita a toda costa peleas y discusiones porque después decimos cosas de las que nos podemos arrepentir. Recuerda que uno es amo de sus silencios y esclavo de sus palabras.

Acuario / Canva

PISCIS

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Te cayó el eclipse del 17 de septiembre en tu signo y te trajo una sensación de intranquilidad, inquietud e irritabilidad. No es momento de apostar, ni de comprar billetes de lotería. No es tiempo de dejar las cosas al azar. Todo lo que dependa de ti saldrá muy bien. Puedes probar con un nuevo hobbie, entretenimiento o emprendimiento. Siempre y cuando cuentes con elementos para llevarlo a cabo y nada dependa de alguien más o de la suerte porque entonces se puede retrasar.

Piscis / Canva

