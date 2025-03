Horóscopo semanal del 18 al 24 de marzo de 2025 ¡Todos los signos!

Estamos en la temporada de aries.

La personas nacidas bajo este signo son líderes por naturaleza. Suelen ser el patriarca de tu familia. Cuidan de todos. Los intereses materiales les importan sobremanera.

Los Aries cuidan en extremo su figura y dieta. Son perfeccionistas en todo lo que hacen. Son muy inteligentes y concretos. Buscan altos puestos dónde destacar.

ARIES del 18 al 24 de marzo, horóscopo semanal

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Han sido semanas de desconcierto. Varias personas en tu vida, tanto en lo afectivo como en el trabajo, te han defraudado o no han actuado de la forma convenida. Sin embargo, tu zona laboral va bien y en aumento. Tienes la capacidad de reinventarte a diario y enfrentar los retos sin tardanza. Está por llegar el proyecto o el contrato que tanto has esperado, como recompensa a tus esfuerzos. Habrá que ir al dentista.

TAURO del 18 al 24 de marzo, horóscopo semanal

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Todos los días la vida te sorprende con cambios de planes que aparentemente no son buenos. Al final te darás cuenta de que era lo mejor.

Es el momento de ser muy honesto contigo. Ve dónde estuvo la falla y acepta tu 50% de responsabilidad. Pon todo de tu parte para mejorarlo. Busca la ayuda de un terapeuta o especialista. Necesitarás más ingresos. Enfócate y sal de tu zona de confort para lograrlo. Llegan invitaciones divertidas.

GÉMINIS del 18 al 24 de marzo, horóscopo semanal

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

La vida te pone retos fuertes, ya sea en lo laboral, social o personal. Sacarás la casta. Sigue tu intuición y no dejes que abusen de ti. Hay merma económica por gastos inesperados, pero te repondrás rápido. A partir de junio, tu vida dará un vuelco muy positivo y abundante con la ayuda de Júpiter. Si tienes algún problema físico crónico, acude a un especialista o naturista. Vale la pena.

CÁNCER del 18 al 24 de marzo, horóscopo semanal

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

La vida te envía diversas oportunidades para ganar dinero. Quizá no en las cantidades que deseas, pero poco a poco aumentará el monto durante el año. Lo importante es ser constante y producir, crear, renovarte y dar lo mejor de ti. Así el universo te colmará de bendiciones y abundancia. Regresan los amigos y las conexiones de antaño. Aprovéchalas con humildad y sabiduría, y corresponde a esa amistad.

LIBRA del 18 al 24 de marzo, horóscopo semanal

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Tuviste mucha ansiedad y desconcierto los últimos días, como consecuencia de la influencia del eclipse del 14 de marzo. Repasaste tu vida, tus amores, los amigos que ya no están a tu lado y tu presente. Esta es una gran oportunidad de iniciar un nuevo ciclo y dejar atrás tu viejo personaje. Confía en la gran creatividad y capacidad estética de la que fuiste dotado, para renacer y reacomodarte en esta nueva humanidad.

CAPRICORNIO del 18 al 24 de marzo, horóscopo semanal

22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Has gastado más de la cuenta. Hay que apretarse el cinturón. Te darás cuenta de que algunos amigos solo están en las buenas. Querrás recobrar a las amistades de antaño, esas que no son interesadas. En lo laboral, hay subidas y bajadas económicas, pero mantendrás el barco a flote. Tendrás tiempo para reordenar tu casa, sacar del clóset lo que no usas y armonizar con incienso. Reconectarás con la familia.

LEO del 18 al 24 de marzo, horóscopo semanal

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Justo cuando pensabas tirar la toalla en muchos aspectos, y te habías decidido por una vida más sencilla y apartada del bullicio, te llega una propuesta laboral económica magnífica. No es el momento de rendirse. Comprende que estamos en un reordenamiento planetario drástico y apenas se acomodan las piezas. Fluye y deja el viejo personaje. Entra a esta nueva humanidad con la apertura y la curiosidad de un niño. ¡Renacerás!

ESCORPIÓN del 18 al 24 de marzo, horóscopo semanal

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Has estado atareado en estos días. Afortunadamente el clima laboral te satisface y te tratan bien. Sin embargo, un colaborador quizá no esté a la altura de las circunstancias. Tendrás que atreverte a decirlo y prescindir de él o ella. Has tenido desencuentros con amistades y con la pareja. A los amigos los recobrarás sin problema. Con tu pareja, las cosas no serán igual, pero la despedida sucederá poco a poco.

ACUARIO del 18 al 24 de marzo, horóscopo semanal

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Tu mundo laboral ha mejorado. Tus capacidades creativas están en su mejor momento. Tu inspiración y conexión con el mundo espiritual te traen muchas bendiciones. Podrás hacer ese viaje tan acariciado a medio plazo, pero ahorrarás desde ahora. Estarás más ordenado, concentrado y con mayor voluntad para ir tras tus sueños. El amor aún está desdibujado, pero ya lo cocinas. Llegará en el segundo semestre del año.

VIRGO del 18 al 24 de marzo, horóscopo semanal

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Estás muy activo en tu vida social. Quieres afianzar tus lazos con aquellos que son importantes para ti, recobrar los amigos de antaño y ampliar tu círculo. Te inclinarás por actividades, personas y filosofías que no tengan nada que ver con la vieja personalidad que dejas atrás. Te abrirás a nuevas corrientes de pensamiento, a la espiritualidad, a los deportes y planes al aire libre. Un buen amor se asoma por la ventana.

SAGITARIO del 18 al 24 de marzo, horóscopo semanal

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Tu mente está más tranquila. Las voces de la ansiedad poco a poco se callan. Habrá retos familiares en los que será imposible no involucrarse. Lo harás con amor y entrega. Recibirás bendiciones. Has tenido dudas existenciales con la pareja, pero cuando pasen los 2 eclipses de marzo todo volverá a la normalidad, sobre todo en abril. Tu salud aún requiere tu total entrega. Tu mundo laboral empieza a repuntar. El dinero al fin llega.

PISCIS del 18 al 24 de marzo, horóscopo semanal

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Algo te incomoda. Las cosas no salieron tal y como pensabas. Tu salud ha mejorado y tienes mayor energía. Retomarás una afición o vocación, con excelentes resultados. Hay viajes cortos a la vista. Creíste que encontrarías el amor con esa persona que entró a tu vida precipitadamente. Te darás cuenta de que a fuerza ni los zapatos entran. Te costará trabajo que se vaya de tu vida. Si ya estás con tu alma gemela, entrarán en luna de miel.

