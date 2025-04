Horóscopo semanal del 22 al 28 de abril de 2025 ¡Todos los signos!

El Sol entra en Tauro marcando el comienzo de la temporada de este signo, que va del 21 de abril al 21 de mayo. Los Tauro se toman su tiempo a la hora de decidir, sopesando cuidadosamente sus opciones. Aunque son el signo más terco del zodiaco, también se destacan por su fidelidad y consistencia. Les gustan las aficiones tranquilas y relajantes, disfrutando de las manualidades, la naturaleza, y de construir cosas. Además, son expertos en planear y organizar, prefiriendo actividades que no requieran moverse muy deprisa.

ARIES 22 al 28 de abril, horóscopo semanal

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Al fin avanzas para llevar a cabo tus proyectos. Sé cauteloso. Si tienes socios, Al fin avanzas para llevar pueden prometerte el cielo y las estrellas, sin tomar en cuenta gastos extras e inconsistencias que pueden hacer que no ganes lo acordado. Haz tus negocios con independencia, aunque te tardes un poco más. Toma vitamina C extra, por los cambios de temperatura. En el amor, le darás una nueva oportunidad a esa persona.

TAURO del 22 al 28 de abril, horóscopo semanal

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Lo que te ha sucedido las últimas semanas te preparó para entrar en un nuevo ciclo. Estás listo para entrar en franca acción para llevar a cabo tus proyectos y deseos. Tendrás claridad mental, voluntad, agradecimiento, nuevas ideas, inspiración y determinación. Vibrarás alto y lograrás gran avance. Llega a tu vida una gran felicidad. Se abren las puertas del éxito. Llegará alguien que te amará como nunca lo has vivido.

GÉMINIS del 22 al 28 de abril, horóscopo semanal

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Recibes una guía divina por parte del universo, con grandes mensajes que resonarán fuerte en tu mente y corazón. Encontrarás las llaves, los caminos y los medios perfectos para dirigirte al éxito profesional, social y amoroso. La abundancia que tanto has pedido empieza a llegar. Es el momento de atreverte a cambios en áreas laborales. Acertarás. El amor sucede de repente.

CÁNCER del 22 al 28 de abril, horóscopo semanal

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Los ángeles te piden que te mantengas optimista y con fe. Ellos te están ayudando y traen un cambio positivo y feliz a tu vida. Estabas dividido. Con miedos, inseguridades y ansias de salir adelante. Lograrás identificar la raíz en tus emociones y sentimientos que provocaron ese asunto. El dinero empieza a llegar. Tus sueños se hacen realidad con estabilidad y sanación. Te atreverás a volver amar y ser amado.

LEO del 22 al 28 de abril, horóscopo semanal

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Los recientes eclipses te traen la energía de la abundancia, que regresa a tu vida. No fueron nada fáciles los años anteriores. Perdiste la alegría sin darte cuenta. Saliste de ese atolladero sin sacrificar tu esencia ni tu honestidad. Retomas tu poder y pasión para regresar como líder, y llevar a cabo una misión y proyecto que acaba de llegar. Lo harás de maravilla. Suelta ese viejo amor para que pueda llegar alguien más.

VIRGO del 22 al 28 de abril, horóscopo semanal

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Recibirás mucho amor y aprecio. Te darás cuenta de lo importante que eres para muchas personas. Estás por recibir una noticia excelente en lo laboral de gran cambio y avance. Aunque te dé miedo, sabes que es para tu más alto bien. Tus guías espirituales te están llevando por el camino correcto. Es importante que abras tu corazón. Que vuelvas a creer, conectar, amar, vibrar, sentir y gozar. ¡Lo mereces!

LIBRA del 22 al 28 de abril, horóscopo semanal

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Te inspiran grandes ideas que estás saboreando y preparando para hacerlas realidad. Necesitarás todos tus papeles legales en orden para lo que te propones. Tendrás ganas de escribirle a tus seres queridos, amigos y conocidos, para agradecerles los momentos vividos y que gracias a ellos hoy eres sólido. Tu corazón está renaciendo y descongelándose. Listo para regresar a la vida, sus sorpresas y regalos.

ESCORPIÓN del 22 al 28 de abril, horóscopo semanal

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Te dedicarás a ir al médico para tu chequeo habitual, con buenas noticias. Tendrás el tiempo y la disposición para hablar y acercarte a tu pareja regresando al amor. En el fondo de tu ser, sabes que tendrás que aceptarle tal y como es, sin esperar cambios en su forma de ser. Hay demasiada gente opinando sobre tu vida o trabajo. Ignóralos. Tú sabes bien qué hacer y cómo. Hay reuniones ricas con amigos queridos.

SAGITARIO del 22 al 28 de abril, horóscopo semanal

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Están llegando los socios, los aliados y los ángeles terrenos perfectos para llevar a cabo tus proyectos que han experimentado retrasos, bloqueos y merma de economía. En lo espiritual, limpiarás todo tu árbol genealógico. Sentirás claramente que has entrado a una nueva etapa llena de sorpresas agradables. Laboralmente vuelve la buena suerte para las finanzas y emprendimientos.

CAPRICORNIO del 22 al 28 de abril, horóscopo semanal

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Harás realidad tus proyectos. Estás creando una nueva realidad y un nuevo mundo para tu satisfacción y abundancia. Deja de luchar. No empujes con fricción a contracorriente. Hay que soltar y permitir que la nueva energía del universo te marque el camino. Aprende a ver las señales. En el amor, sientes que tu pareja no comparte todo contigo. Opta por la calidad y no por la cantidad.

ACUARIO del 22 al 28 de abril, horóscopo semanal

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Es el momento de pararte firmemente en tu vida. Eres un ser muy especial y único. ¡No dudes de tu originalidad y poder! Da el paso definitivo hacia tus metas, como un salto de fe fuera de tu zona de confort. Si te llega la oportunidad de un cambio de domicilio, ciudad o país, tómala. Será por un tiempo definido y luego regresarás a tu lugar de origen, pero ganarás confianza, dinero y hermosas experiencias.

PISCIS del 22 al 28 de abril, horóscopo semanal

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Estás pudiendo ayudar a otras personas. Las harás muy felices. Eso llenará tu corazón, pero cuida a quien das tus favores, ya que pueden tener dobles intenciones. Querrás dejar por escrito todas tus experiencias de vida. Crear un libro de arte, cultura o habilidad técnica. Tu voz interior te llevará al camino correcto. Los viajes que llegan serán sensacionales. Querrás expresar tu amor y agradecimiento a tu familia.

