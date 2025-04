Horóscopo semanal del 29 de abril al 5 de mayo de 2025 ¡Todos los signos!

¡Estamos en el ciclo de Tauro! Las personas nacidas bajo el signo de Tauro tienen un enorme sentido de la belleza y la estética. Son tranquilos y estables. La lealtad es una de sus virtudes más detacadas. Aman la paz. Son nobles y confiables. Tienen ideas fijas aunque tienden a ser muy controladores.

ARIES 29 de abril al 5 de mayo, horóscopo semanal

(Son Aries las personas que nacieron del 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Vienen grandes cambios para ti. Eso que esperabas con tantas ansias, sobre todo si tiene que ver con alguna resolución legal, por fin llega y será a tu favor. También echarás a andar ese proyecto que tardó demasiado en arrancar. Habrá viajes para descansar. Sentirás que a la persona que ocupa tu corazón la conoces de vidas pasadas. Es una semana romántica llena de pasión y conversaciones muy íntimas. Renaces con fuerza.

TAURO 29 de abril al 5 de mayo, horóscopo semanal

(Son Tauro las personas que nacieron del 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hay reuniones familiares. Se unirán más y sentirás al arcángel Gabriel muy cerquita. Los temas sobre vivienda y mudanzas te inquietarán. Quieres experimentar oficios y pasatiempos nuevos. Harás grandes cambios. Conectarás con tu voz interna y tu intuición. Llega gente nueva a tu vida. Tus sueños empiezan a realizarse. Te invitarán a un viaje que no querrás hacer, pero te vas a divertir. Hay resurrección en tu trabajo.

GÉMINIS 29 de abril al 5 de mayo, horóscopo semanal

(Son Géminis las personas que nacieron del 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Quizá no has tenido suerte en tu trabajo o no has logrado la economía deseada, pero todo dará un giro maravilloso, con una gran renovación en lo laboral y económico. Escribe tus ideas. Son oportunidades que llegan a través de tu intuición e inteligencia. Volverás a ser reconocido con prestigio, con algo que te apasiona y encanta. Suelta tus inseguridades y temores. Llega nueva vida. El amor retoña.

CÁNCER 29 de abril al 5 de mayo, horóscopo semanal

(Son Cáncer las personas que nacieron del 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Definitivamente estás en el proceso de transformar tu relación con el dinero y las demás personas. Lo resolverás y encontrarás tu lugar en el mundo. Será indispensable sumergirte en tu inconsciente a través de terapias y meditaciones, para desterrar los modelos mentales que te impiden evolucionar, aprender a amar y entregarte. Revisa tu relación con tu papá (vivo o no). Sana estos vínculos, si quieres atraer abundancia.

LEO 29 de abril al 5 de mayo, horóscopo semanal

(Son Leo las personas que nacieron del 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

Te ocuparán asuntos sobre pensiones, herencias o patrimonio. Cuidado con temas legales, juzgados y divorcios. Asesórate bien. Recibirás el dinero que esperabas para pagar deudas y ponerte al día con los bancos. Cambiará radicalmente la relación de pareja. Harás nuevos acuerdos que te darán libertad de movimiento. Puede aparecer una tentación seductora. Si estás soltero, entra en escena alguien muy conveniente.

VIRGO 29 de abril al 5 de mayo, horóscopo semanal

(Son Aries las personas que nacieron del 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Entras en un ciclo de compromiso total contigo para transformar tu salud, tu carrera profesional y tu estilo de vida. Urge actualizarte en la tecnología de punta, porque la necesitarás. Quítate de la cabeza que no es lo tuyo. Debes hacer conexiones más íntimas y profundas con todo y todos. Así, sostendrás una relación de pareja o te abrirás a un verdadero amor. Subirás de puesto y mejorará tu economía.

LIBRA 29 de abril al 5 de mayo, horóscopo semanal

(Son Libra las personas que nacieron del 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

Es un momento perfecto para aprender a amar y aceptar el compromiso. Olvídate de los viejos patrones de comportamiento que urge dejar atrás. Si lo haces, llegará tu alma gemela. Pregúntate qué nuevo rumbo necesita tu profesión: Si cambiar de carrera o de empresa, o mudarte de ciudad o de casa. ¡Se te abren los caminos para encontrar tu lugar en el mundo! Sube las antenas para recibir los mensajes del universo

ESCORPIÓN 29 de abril al 5 de mayo, horóscopo semanal

(Son Escorpión las personas que nacieron del 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Atender tu salud será tu mejor opción. La vida te brinda grandes oportunidades profesionales y sociales. Prepárate para cambios y reestructuraciones en tu relación de pareja. Entras en un momento de fertilidad, creatividad, romance y pasión. Para recibir estas bendiciones debes liberar aquello que te sabotea o intoxica. Harás una inversión que incrementará tu economía. Te urge descansar.

SAGITARIO 29 de abril al 5 de mayo, horóscopo semanal

(Son Sagitario las personas que nacieron del 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Es el mejor momento para atender cualquier problema con tu familia. Los conflictos latentes dentro de casa pueden empeorar. Es importante resolverlos. Enfrentarlos te ayudará a mejorar la relación y la situación. El dinero se multiplicará en el segundo semestre del año. Es probable que decidas dedicarte a diferentes ramas de tu carrera para lograr el ingreso que precisas. Se consolida la relación de pareja.

CAPRICORNIO 29 de abril al 5 de mayo, horóscopo semanal

(Son Capricornio las personas que nacieron del 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Tu energía es excelente para trabajar en nuevos planes, establecer objetivos y buscar oportunidades para iniciar empresas y proyectos. Estarás ambicioso. Listo para comenzar. Establecerás conexiones con las personas correctas en el momento justo. Te sorprenderás a ti y a quienes te rodean, porque harás las cosas diferentes. ¡Ojo! Puede haber un desbalance hormonal, falta de minerales en tu dieta y altos niveles de estrés.

ACUARIO 29 de abril al 5 de mayo, horóscopo semanal

(Son Acuario las personas que nacieron del 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

Vienen oportunidades que te permitirán satisfacer tus necesidades económicas y sociales. Es el momento perfecto para expresar tu creatividad y pasión. Llegan proyectos que disfrutarás y con los que crearás sentimientos felices. Las conversaciones serán más profundas y te conducirán a descubrimientos fructíferos. Traerán nuevas amistades, negocios y espiritualidad. Un nuevo amor se asoma por la ventana.

PISCIS 29 de abril al 5 de mayo, horóscopo semanal

(Son Piscis las personas que nacieron del 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Llegan oportunidades para encontrar apoyo financiero o emocional. Puedes recibir una herencia, un reembolso o dinero por parte de tu socio, pareja o cónyuge. Cuida no vivir a crédito ni pedir prestado. Tu vida sexual mejorará. Te quitarás inhibiciones e inseguridades. Querrás aprender muchas cosas, investigar, comunicarte más abiertamente con los demás. Ampliar tu círculo y divertirte como nunca. Mejora tu salud.

