Horóscopo semanal del 29 de mayo al 5 de junio: Predicciones de amor, dinero y trabajo

Hola, te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino. Cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

ARIES

Logra sustentar tus ideologías y maneras de vida. Tus pensamientos expresa nuevos anhelos que te llevarán a conseguir un mejor destino. Te sentirás atraído por alguien que busca el progreso y pueda entender tus prioridades. Consigues un buen sueño que te da la vitalidad. Enfrentas las consecuencias de tus acciones.

El día domingo 5 de junio durante la presencia de Urano el planeta de la libertad y originalidad. Tendrás una buena visibilidad y difusión de tu ideología. No pierdas la paciencia con quien piensa diferente.Será el tiempo de descubrimiento pero también de inquietantes anhelos; la confianza en ti mismo se dejará llevar por tus pensamientos que puedan ayudar a abrir nuevos caminos laborales para conseguirlo prende la veladora de lluvia de dinero el día domingo. Números de la suerte: 57,42,71

Durante la presencia de Venus sentirás vínculos aventureros y arriesgados necesidad de relacionarse con personas que puedan adaptarse a su fuerte personalidad. Te sentirás más atraído por alguien veloz con capacidad para hacer, resolver y avanzar. Para conseguirlo usa feromonas el día lunes para seducir y encantar a tu pareja ideal. Tú signos compatibles son Leo Tauro y acuario. Los signos con los que te costará trabajo llevarte es Aries, libra y piscis.

En tu salud la luna creciente llena de calidad en tus sueños logrando que descanses y tengas de ahí vitalidad.



En tu salud la luna creciente llena de calidad en tus sueños logrando que descanses y tengas de ahí vitalidad. Para que nada te perturbe tu descanso; en la cabecera de tu cama coloca un Atrapasueños para espantar pesadillas y malos espíritus.

La carta del tarot es la rueda de la fortuna por lo que nos habla del ciclo de la vida que a veces está arriba y a veces está abajo. Por ahora se manifestará la consecuencia de tus acciones y para conseguir estar arriba y llegue el porvenir en tu trabajo coloca la planta de bambú de la suerte conocida como Lucky ya que trae fortuna y porvenir en todas tus acciones. Logrando ajustar así cuentas pendientes con tu Karma.

TAURO

Controla tu parte impulsiva por medio de armonizar Durante la Luna oscura. La bondad se expresa al ayudar al enfermo. Se impone el amor propio cuidando mucho de tu apariencia personal. Cuidado al postergar tus planes y proyectos.

El día jueves 1 de junio Lilith conocida como la luna obscura pone más propensa tu parte impulsiva que te caracteriza. Ya que si no sabes dirigir esa fuerza podrás dejarte terribles consecuencias. Para lograrlo es necesario armonizar con respiraciones profundas, tener calma y hacer meditación; ambientación con palo santo ya que esto te permitirá ver con claridad lo que mejor te conviene.

Tu capacidad con la compasión hace que comprendas el padecer de todo ser vivo más allá de toda diferencia particular. La expresión de la bondad ayuda al necesitado o enfermo; hace que sea retribuido en bendiciones en fortalecer tu sistema inmune. El día viernes porta la piedra rosa del desierto para lograr tener la dulzura y a la vez la fortaleza que exige tu destino.

Va a poner el amor propio con los cuidados necesarios que van a elevar tu autoestima.



La transición de Venus te da la independencia emocional para estar solo o animarte a salir con un círculo más cercano. Va a poner el amor propio con los cuidados necesarios que van a elevar tu autoestima. Para conseguirlo decreta durante el Portal 11:11 frente un espejo todo lo que te gusta de tu apariencia física. Tus signos compatibles son Leo Capricornio y Tauro. Con los que te costará trabajo llevarte será acuario y Sagitario.

Tu carta del tarot es el ahorcado que como vemos es un hombre que se encuentra suspendido, por lo que hay que prestar atención a la postergación de planes o sacrificar algo por otro. Y para que nada logré interrumpir tu porvenir coloca una planta Fitonia esta planta con el madura rojizas amarillas o blancas ayuda abrir caminos y vencer obstáculos.

GÉMINIS

Muestras tu personalidad, teniendo facilidad para la conversación. En las relaciones amorosas será fácil que se convierta en algo muy superficial. Si has tenido malos hábitos se manifestará la consecuencia en la salud. Es necesario ver con retrospección para sacar importantes enseñanzas.

El sol en tu signo hace lucir el yo, la personalidad, la identidad y el ego.No quieras imponer tus ideas para evitar controversia con tus compañeros de trabajo . Esa tendencia a saltar de un tema otro de una tarea otra puede dar la impresión de ser una persona con ganas de sabelotodo. Tendrás el don de la charla por lo que es necesario fijarte a quien le cuentas tu secreto. Mejor platica las penas a los muñecos quita pesares antes de dormir y colocarlos debajo de tu almohada para que yo se lleven todos tus problemas. El número que te va a hacer ganar Itzel 19 y el 73.

La presencia de Venus el lunes 5 de junio hace que tengas relaciones amorosas bastante volubles; perdiendo interés en relaciones serias, que termina en convertirnos en algo superficial. Alejándote más fácilmente de las personas celosas y permitiéndote con facilidad conocer a nuevos pretendientes. Por lo que será bueno usar una piedra de malaquita para que logres atreverte a afrontar y ser más aventurero. Los signos con los que te vas entender con facilidad es Leo y acuario. Con los que te costará trabajo: Escorpión, cáncer y Capricornio.

Muestras tu personalidad, teniendo facilidad para la conversación.



En tu salud la luna creciente exige la responsabilidad de malos hábitos. Por lo que se manifestará un padecimiento a causa de estos descuidos que debes de atender entre lunes y sábado con urgencia para que no se convierta en una enfermedad grave. Para conseguirlo coloca en el centro de tu casa una geoda de cuarzo para que limpie las energías negativas que buscan que descuides tu salud. Barre tu cuerpo como limpia con el PIRUL para quitar obstáculos que impidan atender tu salud.

Tu carta del tarot es el ermitaño que nos hace mostrar la introspección para entender del pasado un autoconocimiento. Será muy bueno practicar la meditación para entender que los impulsos no te van a llevar a nada. Coloca en tu casa la planta de ruda ya que es excelente para absorber las malas energías y impedir que estás en tren a tu casa.

CÁNCER

Será imposible ocultar tus sentimientos ya qué sólo basta platicar contigo para saber cómo te sientes. Valoras tu raíces y tradiciones sintiendo un espíritu patriótico. Identifica los alimentos que le van a hacer bien a tu cuerpo. Ya estás listo para avanzar en una mejor etapa de tu vida.

La presencia de mercurio hace que tengas la sensibilidad y muestres en un intercambio de ideas tus emociones. Tus sentimientos están a flor de piel por medio tu expresión corporal o bien vas a susurrar de manera íntima lo que está sintiendo. Usa el ámbar de lunes a viernes para combatir el estrés y la depresión. Los signos con los que te entenderás fácilmente son Leo y Tauro. Con los que te costará trabajo entenderte libra y Géminis.

Ahora que tiene presencia Neptuno sentirás a valorar tu raíces y tradiciones. Tendrás una mayor conexión con una duración y un espíritu patriótico con su hogar y familia. Por lo que te sentirás orgulloso de velar por los intereses de la nación. para manifestarlo alaba con pensamientos positivos que te llevará a las oportunidades laborales. Tu número de la suerte es el 1,14 42.

La luna creciente ayuda a identificar los alimentos que debe de consumir de manera controlada para no afectar tu estado de salud.



La luna creciente ayuda a identificar los alimentos que debe de consumir de manera controlada para no afectar tu estado de salud. Por lo que lograrás con facilidad sustituir alimentos que le van a hacer bien a tu organismo. Y para tener la claridad pasa un cuarzo blanco por el Chakra de la raíz para controlar los antojos que no te dejan cuidarte.

Tu carta del tarot es ocho de copas anunciando que estás listo para avanzar a una nueva etapa de tu vida; donde se cumplirán tus deseos y sueños. Coloca tu lugar de trabajo la planta de palo de agua dirigida hacia el noreste para atraer la buena fortuna.

LEO

Tendrás mucha concentración y habilidad mental para cumplir con excelencia. Te muestras afectuoso con ganas involucrarte en actividades recreativas. Realiza actividad física que va a mejorar tu circulación sanguínea. Una situación difícil de llevar a vivir nuevas experiencias.

La transición de mercurio muestra tu naturalidad de ser un líder. Tienes una mente que tiene voluntad fuerte y un propósito firme a progresar. Tendrás un enfoque increíble para la concentración que si se lleva al extremo puede crear un orgullo intelectual excesivo y una cierta arrogancia al trabajar; para controlar el ego falso prende una veladora blanca para darle mucha luz a la manera adecuada que te conviene comportarte. Los números que te harán ganar es el 21 y 16.

Venus te muestra más cariñoso, afectuoso y con ganas de romance. Buscas en primer lugar una relación activa por lo que no te sentirás a gusto con personas aburridas estáticas y que deseen quedarse en casa y para conseguirlo bendice un dije de corazón con esencia de pachulli que portes del lado del corazón.

Realiza actividad física que va a mejorar tu circulación sanguínea.



Te llevarás muy bien con los Aries ,cáncer y Sagitario. Con los que te costará trabajo llevarte Virgo Capricornio Tauro.

La luna llena en tu signo es una buena ocasión para estar activo. Haciendo actividad física lograrás tener una buena circulación en tu sangre evitando así várices en tus piernas y mala circulación. Para lograrlo trae un cuarzo claro que te ayudar a aliviar dolores musculares y mejorar a tu sistema inmune y estimulará tu flujo energético.

Tu carta del tarot tres de espadas nos muestra que hay que pasar por una situación difícil para llegar a una nueva etapa. Es necesario tener el control de tus emociones y encontrar el equilibrio en tu vida y para conseguirlo coloca una planta Sanseveria rompiendo cualquier energía hostil que busque afectarte.

VIRGO

Muestra lo que sientes al estar muy al pendiente en cuidados y atenciones. Tendrás dificultades y solamente prestas atención a las desgracias. Vas aplicar todos los cuidados necesarios para consolidar tu salud. Tus esfuerzos tendrán recompensa en entradas de dinero.

En el amor el lunes 5 de junio Venus te lleva a un periodo de relaciones a largo plazo donde se preocupa por el bienestar del otro; prefieres demostrar tus sentimientos a través de acciónes. Para conseguirlo lleva contigo siempre a las citas al ver a esa persona especial el agata Rosa. Signos con los que te llevarás Sagitario virgo signo son los que te costará trabajo llevarte Leo Géminis.

Lilith o conocida como Luna oscura tiene una grande atención a los detalles y tiende a concentrarse más en lo que está mal que lo que está bien; por lo que te podrás mostrar distraído al desempeñar tu trabajo. Estando propenso a ser obsesivamente controlador. Por lo que es necesario usar un cristal de fluorita que motiva un estado de atención y calma y beneficia tu concentración. Los números que te van a hacer ganar 2 y 30.

Durante todo el periodo de luna creciente que dura hasta el miércoles 3 de junio recibirás una renovación energética y espiritual aplicando todo lo que esté dentro de tu alcance para cuidarte. Por lo que tu prioridad se convierte en conservar tu estado de salud. Porta contigo el ojo de Horus para transmitir fuerza, sabiduría y capacidad para consolidar la salud.

Tus esfuerzos tendrán recompensa en entradas de dinero.



Tu carta del Tarot es el siete de monedas que nos indica que tu trabajo está yendo muy bien y que estás cosechando la recompensa de tu esfuerzo del pasado. Tendrás la recompensa después de tu esfuerzo. Para percibir los coloca una planta del dólar ya que a toda la energía del dinero y logra hacerte llegar bien tus finanzas.

LIBRA

Llega una revolución en tu relación amorosa que te hace pasar nuevas experiencias. Vas a hacer buen equipo en el trabajo con personas de mente superiores que te ayuden a destacar profesionalmente. Es necesario controlar los excesos para que no dañe tu salud. Prepárate porque vas a andar muy ocupado y ese esfuerzo será bien remunerado económicamente.

El paso de Urano te lleva a reescribir y revolucionar tu historia de amor. Logrará romper con el pasado para ya darle paso al nuevas experiencias y actividades recreativas que van a disfrutar en pareja. Cambiarán los conceptos actuales referentes al amor. Para consolidarlo usa la esencia de musgo jueves 4 de junio. Los signos con los que te llevarás muy bien; Tauro y Géminis. Los que te costará trabajo llevarte serán Capricornio Aries y virgo.

El paso de Mercurio busca que trabajes en asociación intelectual con otros. Te vas a asociar con personas de mentes superiores y de buenos modales, reputación y honestidad. Mete una hoja de laurel en la billetera ya que atrae abundancia y prosperidad con quién es este relacionando. Los números que te van a hacer ganar son: 9,29, 44.

Prepárate porque vas a andar muy ocupado y ese esfuerzo será bien remunerado económicamente.



La llegada de la luna llena el día 4 de junio te pone muy eufórico porque es una energía que te transmite desbordante por lo que estás propenso a los excesos. Que necesitas controlar para no are vaya afectar en tu salud. Por eso será bueno colocar un organista para que logre limpiar las malas vibras que buscan confundirte y que te confíes para no controlar lo que consumes.

Tu carta en el tarot es el ocho de bastos que te anuncia que te prepares para un incremento en el ritmo de tu vida. Estarás por ponerte muy ocupado y recibirás buenas noticias. Tus proyectos van a avanzar rápidamente. E incluso se pueden concretar paseos o viajes con facilidad. Coloca noroeste de tu negocio lugar de trabajo un palo de agua ya que este te va a traer la buena fortuna.

Tendrán gran presencia tus emociones y cómo te sientes que no lo podrás ocultar. Tú mentalidades más objetiva para lograr sacar adelante tu trabajo. evalúas nuevos cuidados en tu asepsia y belleza para conseguir una buena apariencia. Tus proyectos se te van a consolidar.

La presencia de este signo de elemento agua con el planeta del amor Venus para dejarte llevar por sus emociones y por la pasión. Las emociones y los deseos se manifiesta con placer cuando se trata de sexo y romance. Para consolidarlo date un baño con sales de aroma de rosas para despertar tu libido que encante y seduzca. Tú signos compatibles son cáncer Capricornio Tauro con los signos por los que te costará trabajo llevarte Géminis y Aries. número

La presencia de mercurio te lleva una mentalidad más objetiva; como signo del elemento agua tiende a que sus sentimientos se impregna más que el razonamiento. Siendo un signo muy profundo de la mente tendrá que buscar comprender para ser comprendido ante nuevos desafíos laborales. Para superarse con facilidad el día jueves 1 de junio enciende una veladora destrancadera.son de la suerte 6,43,18

Durante la luna llena te invita evaluar tu posición frente a todo lo que has generado hasta ahora para sentirte bien. Hallarás con facilidad las alternativas necesarias para lograr mantener óptimo tu físico. Por lo que no dudarás en invertir lo que sea necesario para fortalecer tu cuerpo. utiliza las propiedades de la planta de aloe vera en cremas y ungüentos para lograr sacar provecho en tu apariencia física.

Tu carta del tarot es el tres de monedas la cual no señala que debes de planificar o planificar un importante proyecto. Estableciendo metas comunes y trabajar juntos para alcanzarlo. Coloca una planta de espadaña aporta energía estimulante para activar la zona de trabajo tendrás reconocimiento social y lograr los emprendimiento.

ESCORPIO

Tendrán gran presencia tus emociones y cómo te sientes que no lo podrás ocultar. Tú mentalidades más objetiva para lograr sacar adelante tu trabajo. evalúas nuevos cuidados en tu asepsia y belleza para conseguir una buena apariencia. Tus proyectos se te van a consolidar.

La presencia de este signo de elemento agua con el planeta del amor Venus para dejarte llevar por sus emociones y por la pasión. Las emociones y los deseos se manifiesta con placer cuando se trata de sexo y romance. Para consolidarlo date un baño con sales de aroma de rosas para despertar tu libido que encante y seduzca. Tú signos compatibles son cáncer Capricornio Tauro con los signos por los que te costará trabajo llevarte Géminis y Aries. número

La presencia de mercurio te lleva una mentalidad más objetiva; como signo del elemento agua tiende a que sus sentimientos se impregna más que el razonamiento. Siendo un signo muy profundo de la mente tendrá que buscar comprender para ser comprendido ante nuevos desafíos laborales. Para superarse con facilidad el día jueves 1 de junio enciende una veladora destrancadera.son de la suerte 6,43,18

Durante la luna llena te invita evaluar tu posición frente a todo lo que has generado hasta ahora para sentirte bien. Hallarás con facilidad las alternativas necesarias para lograr mantener óptimo tu físico. Por lo que no dudarás en invertir lo que sea necesario para fortalecer tu cuerpo. utiliza las propiedades de la planta de aloe vera en cremas y ungüentos para lograr sacar provecho en tu apariencia física.

Tu carta del tarot es el tres de monedas, la cual no señala que debes de planificar o planificar un importante proyecto. Estableciendo metas comunes y trabajar juntos para alcanzarlo. Coloca una planta de espadaña aporta energía estimulante para activar la zona de trabajo tendrás reconocimiento social y lograr los emprendimiento.

SAGITARIO

El optimismo te lleva a conseguir nuevos conocimientos para mejorar en tu profesión. Se despiertan las ganas de conquistar y seducir que te ponen bajo la sintonía del amor. Logras atender un problema de salud que vienes arrastrando con un buen tratamiento que te hace recuperarte. Hay tentaciones de los deseos materiales que debes de controlar.

La presencia de Urano el domingo 4 de junio tiene una tendencia a un optimismo. Tendrás la habilidad mental en las áreas del conocimiento para lograr superarte profesionalmente. Nuevos idealismo de superación son el motor para seguir perfeccionando tus técnica laborales. Y para que nada se te interponga usa el símbolo del jorobado para que llames la suerte y todo salga tu favor. 7,12 y19.

El impacto de Venus te hace sentir la aventura y el desafío esas ganas de conquistar y seducir que te llevan al placer en la intimidad. Comprendes una historia romántica que te hace vibrar bajo la sintonía del amor. Para consolidar Noel el día lunes cinco ponte un calzón de color rojo para llamar esas vibraciones en el amor. Los signos con los que serás compatibles; Aries Leo virgo virgo con los que te costará trabajo llevarte son escorpión y Tauro.

El día 29 de mayo cuando mercurio se va más cerca es posible que un tema de salud que vienes atrasado te da la posibilidad de sanarte definitivamente mediante un nuevo tratamiento. Para conseguirlo usa la turmalina para hacer que todo fluya a tu favor.

La carta del tarot del diablo recordándote que hay que liberarse de los deseos materiales como la lujuria degradación y los excesos porque eso va a afectar tu destino. Coloca en tu casa una planta de palo de Brasil para espantar a malos espíritus que busquen tentarte.

CAPRICORNIO

El ser cordial en tu manera de hablar y expresarte te lleva buenos acuerdas. Te vas a mostrar afectuoso con aquellos que han ganado tu confianza. Debes de estar abierto a corregir los defectos de carácter para recuperar tu salud mental. Se muestra el emprendimiento que te lleva a conseguir tus ambiciones.

El paso de mercurio hace que tengas cuidado en cada palabra y el tono que utilizas al dirigirte a otros lo que te permitirá llegar a acuerdos comerciales o de negocios que te van a dejar ganancia de dinero para que se concreten porta como un amuleto la piedra de pirita. Tu número de la suerte son en 5 el 14 y el 97 57

Venus en tu signo como signo de tierra hace que seas cálido y afectuoso con aquellas personas que han ganado tu confianza. Mostrándote más desconfiado y reservado con Quien apenas estás conociendo. por lo que te convendrá usar la piedra Luna para discernir a las personas que te conviene hablarles.

Durante la presencia de la luna llena debes meditar para que tu mente está abierta recibir la influencia del entendimiento de los defectos de carácter que debes de corregir para conservar tu salud mental. Usando siempre en tus cosas personales un cuarzo blanco.

Tu carta del tarot es la del mago que se representa el principio de una obra o la creación de acciones que te llevan a emprender. Simplemente darás comienzo a hacer lo que sea necesario para conseguir tus ambiciones. Coloca la planta de un bonsai para que tengas la relación entre los Divino y lo humano.

ACUARIO

Interpretas nuevas maneras de ver al mundo lo que te permite desempeñar con buena voluntad tu trabajo. Llegar a la oportunidad para tener una renovación interna. Buscas otras maneras de amar fuera de los tradicionalismo. Tendrás la inspiración para llevarte mejores tiempos.

El impacto de Neptuno el viernes 2 de junio te lleva con habilidad para encontrar nuevas formas de ver el mundo para no estresarte y tomar todo de manera más simple sin perder la esencia de creatividad innovación para lograr organizarte y desempeñar con éxito tu trabajo. Será muy bueno que prendas el incienso de sándalo durante las jornadas laborales. Números de la suerte 3,11 y 53.

Logra un mejor puesto, atraes mayor ganancia a tu negocio. / Pexels

Comenzando la semana el día lunes Venus te lleva a romper las tradiciones amar libremente más allá de los convencionalismos que incluso no busca una relación estable como forma de obtener seguridad si no la libertad de amar sin ataduras. Para conseguirlo viste de colores fuertes para llamar nuevas maneras de amar, signos compatibles acuario y libra y con los menos compatibles Piscis y Virgo.

El día viernes durante Lilith o bien conocido como la luna oscura te da la introspección para detectar energías ocultas que son necesarias depurar para tener una renovación interna que te permita actuar de mejor manera. Para conseguirlo durante este día pon en tu zapato derecha una ramita de laurel y a cada paso que des piensa con gratitud con lo que cuentas para ser feliz.

Tu carta del tarot de la luna mostrándote con esa inspiración para llevarte con idealismos alcanzar un muy buen destino. Y para que nada se interponga coloca una sábila en la entrada de tu casa para ahuyentar las envidias.

PISCIS

Simplifica las características de tu signo y logras ver con intuición o las personas con las que te conviene trabajar. Entregas desde lo más interno de tu ser el afecto que logra conexiones especiales con tu pareja. Tus buenas acciones serán bien recompensadas por obra del universo. Prepárate porque llega la abundancia sólo si generas acciones para conseguirlo.

El día viernes 2 de junio durante la presencia de Neptuno podrán amplificarse todas las características piscianas. Destacando por esa paciencia y amabilidad que te va llevar a convivir con armonía con tus compañeros de trabajo. Incluso podrá expresarse la intuición para saber con quien te conviene trabajar. Para protegerte de aquellos mal intencionados carga contigo como amuleto la protección del ojo turco. Números que te van a hacer ganar 7 36 15.

En el desamor gracias a Venus el lunes 5 de junio se estará relacionando con mucha dulzura compasión y empatía entregando el afecto desde lo más profundo de tu corazón así lograrás conexiones especiales. Sintiéndose la compatibilidad que te lleva disfrutar agradables momentos en pareja. Para conseguirlo usa el Agatha como talismán que te de la bendición en el amor. Tus signos con los que te llevarás muy bien: son Tauro y cáncer. Con los que te costará trabajo llevarte libra Aries y Géminis.

En la presencia de Lilith la Luna oscura el día jueves 1 de junio tendrás una inclinación ayudar a las personas con una precio del trabajo social, vulnerables o de la tercera edad que tus acciones serán las bendiciones que tú recibas a necesitar atender tu salud. Considerando que las buenas acciones serán bien retribuidas por obra del universo.

Tu carta del tarot es el as de oros es un símbolo de abundancia que significa que llegar a la riqueza material sólo si toma las medidas necesarias para lograrlo. E incluso puede significar una relación feliz y duradera. para convertirlo en tu realidad coloca la planta de albahaca ya que ella te traerá la abundancia y prosperidad que se vea espectador en esta carta.