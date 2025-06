Horóscopos semanal del 17 al 23 de junio de 2025 ¡Todos los signos!

Del 17 al 23 de junio, el Sol entra en el sensible signo de Cáncer, marcando el inicio de una temporada donde las emociones, la empatía y los lazos afectivos toman protagonismo. Cáncer es un signo que capta con facilidad cómo se sienten los demás, lo que lo convierte en un excelente consejero espiritual y un apoyo incondicional para quienes lo rodean. No toma sus relaciones a la ligera: busca conexiones auténticas, profundas y con sentido de pertenencia.

Este signo es el mejor amigo al que todos acuden en busca de guía, y su fuerte vínculo con la familia lo hace especialmente protector y leal. Sin embargo, también es nostálgico y puede tener dificultades para soltar viejos rencores.

ARIES del 17 al 23 de junio de 2025, horóscopo semanal

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Neptuno llega en tu signo para quedarse 13 años. Tu forma de expresión artística y Neptuno llega en tu signo vida entra en una nueva creativa. Se definirá tu misión de vida. Cuida de no aleccionar a los demás para que sigan tu sendero. Cada quién tiene su propio camino y nada se puede forzar. Llegan la mística, los sueños premonitorios, las experiencias paranormales y los amigos fieles. Permite que los demás te ayuden, así te abrirás al amor que tanta falta te hace.

TAURO del 17 al 23 de junio de 2025, horóscopo semanal

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Te sientes confuso respecto hacia dónde ir en este momento. Quizá no te sientes visto, o no tienes la fortaleza o la energía para seguir adelante. Suelta la culpabilidad, porque todo lo vivido fue necesario para que llegaras hasta aquí. Piensa en presente, con paciencia y humildad. Estás por empezar una nueva vida. Llegan contratos, buen trabajo y estabilidad económica. Deja entrar a los nuevos amigos que llegan.

GÉMINIS del 17 al 23 de junio de 2025, horóscopo semanal

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Llegan cambios transcendentales. Sacarás muchas cosas de tu casa, regalarás lo que no usas y tirarás a la basura lo que ya es obsoleto. Te has sentido detenido respecto a tus proyectos y economía. Después de tu cumpleaños todo mejorará. Te sentirás orgulloso de ti mismo. Conectarás con los verdaderos amigos y, si así lo deseas, llega tu alma gemela.

CÁNCER del 17 al 23 de junio de 2025, horóscopo semanal

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Cierras ciclos y abres nuevos comienzos, con giros felices y alegres. Júpiter ha ingresado a tu signo. Se quedará por todo un año. Te llenará de expansión, viajes, ampliación de horizontes y buena vibra. ¡Que nadie te saque de balance enojándote! No caigas en esa trampa. Alguien te pedirá disculpas, aunque ya nunca será lo mismo. Fluye. La vida te llevará al mejor lugar, proyecto y compañía.

LEO del 17 al 23 de junio de 2025, horóscopo semanal

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Mejoran las finanzas, con bendiciones que llegan del cielo. Habrá buenas noticias sobre tu salud por parte de tu médico. Los presupuestos que presentarás no serán aceptados del todo. Te darán menos, pero el proyecto se llevará a cabo y seguirás adelante. Decidirás quedarte cerca de tus seres queridos y pareja, en lugar de correr y huir. Esto te traerá madurez y acercamientos. Al fin te pagan un dinero que te deben.

VIRGO del 17 al 23 de junio de 2025, horóscopo semanal

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Hay celebraciones y noticias que te pondrán de buen humor. Estarás social, lleno de actividades gratas. En el trabajo será mejor no resolverles todo a tus jefes ni darles toda la información y papeles legales. Pueden tratar de despedirte, para contratar a alguien que les salga más económico. ¡Aguas! Te urge aprender a recibir. Trata de llegar un nuevo amor, pero tu corazón se ha endurecido. Ábrete al buen amorcito.

LIBRA del 17 al 23 de junio de 2025, horóscopo semanal

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Hay que vibrar alto, sube tu frecuencia. Atraes exactamente aquello que piensas, deseas o temes. Dejas atrás a mucha gente. Cosas materiales, formas de pensar, vicios, hábitos nocivos y emocionalidad extrema. Si sientes vacío, recuerda que es indispensable vaciarse para poder llenarte de algo nuevo. No hay nada que temer. Confía en la madre tierra, en el universo. Trata de ponerte en el mejor lugar, para tu seguridad.

ESCORPIÓN del 17 al 23 de junio de 2025, horóscopo semanal

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

La existencia te manda señales claras, contesta tus cuestionamientos más profundos. Alguien a quien tú le has dado “todo”, lo has moldeado, mejorado, ayudado y reconfortado, te dará la espalda inesperadamente. No será fácil reponerse de esa traición, pero saldrás fortalecido y, de aquí para adelante. Laboralmente, aclaras situaciones confusas. La verdad saldrá a la luz.

SAGITARIO del 17 al 23 de junio de 2025, horóscopo semanal

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Te deshaces de colaboradores que no te funcionaban y no te dejaban avanzar en tu carrera. Una buena limpia con un chamán de confianza sería saludable, para quitarte de encima envidias y larvas energéticas por depresión o inseguridad. En tu salud no dejes para después las recomendaciones del doctor. Hay buen amor de pareja, si la tienes. Si estás soltero, conocerás a alguien en un curso.

CAPRICORNIO del 17 al 23 de junio de 2025, horóscopo semanal

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Vences obstáculos con inteligencia y diplomacia. Tus detractores empiezan a cansarse de atacarte y perderán fuerza. Puede que lleguen a un arreglo que significará una pérdida económica para ti, pero al fin te liberas de esa carga y la vida te lo compensará de otra forma. Puede que no te sientas bien últimamente y corras al doctor, pero se trata de cambios energéticos. Tu cuerpo trata de aclimatarse a ellos.

ACUARIO del 17 al 23 de junio de 2025, horóscopo semanal

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Han llegado situaciones extremas que, como un rayo fulminante, te han sacado de lugares, personas, formas de pensar o aferramientos que era importante derribar, para cerrar ese capítulo y avanzar. Si tienes que pedir disculpas y remediar lo sucedido, ¡hazlo para nivelar el karma!. Agradece todo lo que tienes. Trabaja el Ho’oponopono (lo siento, perdóname, gracias, te amo). Dilo en voz alta muchas veces al día. Aprende a estar solo.

PISCIS del 17 al 23 de junio de 2025, horóscopo semanal

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Tomarás fuertes decisiones, gracias a los consejos sabios y desinteresados de personas a las que les importas. Soltarás la obsesión por ese proyecto, circunstancia o persona que te hubiera llevado a la bancarrota y frustración. Tus ángeles te salvaron de algo muy fuerte. ¡Felicidades! Retoma las riendas de tu vida cotidiana. Llegarán las personas, la compañía y el amor que te corresponden por resonancia divina. ¡No gastes de más!

