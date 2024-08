Horóscopo semanal del 6 al 12 de agosto, ¡todos los signos!

¡Te tenemos el horóscopo semanal de todos los signos! Comienza la temporada de Leo, las personas nacidas bajo este signo son carismáticas, atractivas y seductoras. Además, atraen las miradas y admiración de todos. Las personas nacidas bajo el signo de leo también son orgullosas e independientes. Son líderes y protectores por naturaleza. Valora a la gente. Se toma el tiempo de reconocer todo lo que ha avanzado. Tiene muy claro que está en el planeta para dejar huellas profundas.

ARIES - 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Mejora notablemente tu mundo laboral creativo. Encontraste la fórmula reinventándote y actualizándote. Estás concentrado en tu quehacer con intelecto fresco que te permite mejores ganancias. Les pones límites sabios y claros a tu familia para que no se entrometan en tu vida ni quieran averiguar. Te dicen que has cambiado mucho. Es verdad. Ahora tú eres la prioridad. Encuentras al doctor perfecto para tus achaques.

TAURO - 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Sacas de cotidianidad a todas las personas que te causan conflicto. Ahora más que nunca debes cuidar a quién das tu tiempo y atención para sanar tu cuerpo y tu alma con altas vibraciones. Llegan proyectos interesantes y propuestas. Recuperas tu ritmo habitual laboral y llega dinero. Surgen nuevos maestros espirituales o aliados en tu vida, que serán bálsamo para tu alma. Regresan amigos del pasado. Mejora la salud y ánimo.

GÉMINIS - 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Llega una maravillosa oportunidad de trabajo. Hay progreso y renovación. Tu mundo amoroso se pinta de colores. La relación se fortalece con pasión, amistad, buena comunicación y diversión. La vida y el universo te envían señales de los nuevos rumbos, sorpresas y regalos que la existencia tiene para ti. Sube las antenas y cáptalos. Atesóralos en tu corazón. Redecoras tu cuarto o casa. Hay reparación de goteras y visitas al dentista.

CÁNCER - 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Luchas por salir adelante. Los retos se juntaron porque tomaste decisiones o hiciste inversiones a la ligera, sin fijarte bien y sin medir los detalles. Será una gran experiencia. Saldrás fortalecido y con mayor madurez. Hay que ser más sabio y no dar pasos hasta haber comprobado con ojos propios que realmente vale la pena. Te llega un dinero inesperado que nivelará tu economía. Querrás aprender a cocinar y comer más sanamente.

LIBRA - 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Habrá cambios importantes en la empresa donde laboras. Despedirán a una persona que te puso piedritas en el camino. Tus jefes se darán cuenta de que no podías destacar por su capricho y envidia. Ahora sí podrás avanzar y demostrar todas tus capacidades, mejorando tu economía. El amor que creías ya imposible sucede con alguien que jamás imaginaste. Será una aventura para recordar y agradecer toda la vida. Visitarás al dentista. Mejora la salud.

CAPRICORNIO - 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Te reencontrarás con mucha gente de tu pasado y será muy grato. Harás conexiones sociales muy importantes que redundarán en tu economía. Has estado bajo mucha presión y tu cuerpo, salud y mente se han visto comprometidos. Los demás lo notan en tu humor, en tu prisa y severidad. Alcanzarás tus metas, pagarás deudas, pero ¡desacelera un poco! Te urge meditar, suavizar, soltar y dormir más. Tendrás chequeo con el doctor en breve.

LEO - 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Traes una piedrita en el zapato que te molesta desde hace rato. Es una incomodidad. Una sensación de hartazgo o frustración por no poder avanzar como quisieras. Ya sea porque no estás del todo a gusto en tu trabajo o profesión, o porque no estás bien con la pareja. Todo esto puede afectar tu salud. Toma decisiones. Nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Ten la seguridad de que nunca quedarás en la ruina. Estás a punto de dar ese salto. ¡Hazlo!

ESCORPIÓN - 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Los astros te favorecerán para desenredar los nudos y problemática laboral a la que te enfrentas ahora. Llegan refuerzos para unir fuerzas y sacar el reto adelante. Quedarás desgastado y malhumorado al terminar, así que un buen viaje de descanso, dormir a pierna suelta, una buena copa de vino y música relajante serán la solución. En el amor, por ahora solo quieres paz y reponer energías y no ocuparte de nadie más. La pasión continúa latente.

ACUARIO - 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Haces verdaderos esfuerzos por enderezar tu economía y rumbo laboral. No te faltan actividades y proyectos, pero aún no son lo suficientemente remunerados para sacarte del apuro. Es un buen inicio. Todo tomará forma y subirás escalones mejorando el pago. Lo importante es que crees más en ti y en tus capacidades y no te cierras al pluriempleo y hacer oficios fuera de tu carrera ¡Es lo que toca ahora por tu bien y el de tu bolsillo.

VIRGO - 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Solucionaste temas delicados de trabajo y todo vuelve a la normalidad. Reconocerán tu empeño y la forma como sacaste la situación adelante. Cuidado con gastar de más, ya que llegan viajes importantes en los que te darás buena vida y tus tarjetas se verán comprometidas. Si estás soltero, vivirás un romance apasionado, loco y excéntrico. Justo lo que siempre dijiste: “Yo nunca”. Te volverás más flexible respecto a las relaciones y la entrega. Te hará bien,

SAGITARIO - 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Al fin entras en una racha increíble en el terreno laboral. Se restablece el flujo económico como en tus buenos tiempos. Tu energía y vibración han subido tremendamente ya que eres más feliz, pleno, enamorado de la vida y de alguien que te corresponde. Todo se endereza en tu mundo. Aprovecha al máximo y no te distraigas. Cuida los detalles. No hagas las cosas “al aventón”. Hay viajes cortos de trabajo y de placer. Recobras la salud perdida.

PISCIS - 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Después de semanas de tensión y arreglos en el hogar por desperfectos y trámites burocráticos, por fin todo se estabiliza. Has hecho berrinches con personas que te desesperan y a las que les tienes que repetir las cosas mil veces. Tu hígado y colon están irritados y puedes sentir malestar por ello. Mejora tu dieta, haz meditación y ten más paciencia con los que no tienen tu entendimiento. No hay de otra. Encuentras remanso en un amorcito que te sabrá a cielo.

