Horóscopos de la semana del 7 al 13 de mayo: ¿Qué le depara el futuro a Tauro y al resto de los signos?

Las personas nacidas bajo el signo de Tauro, que abarca del 20 de abril al 20 de mayo poseen una serie de rasgos distintivos que los hacen únicos. Si necesitas algún consejo, no dudes en pedírselo a un Tauro. Le atrae la fidelidad y la constancia, pero también el sentido del humor. La riqueza espiritual les encanta, pero les gusta más ganar dinero. Son a menudo intransigentes. Son tan sencillos y básicos que se tornan complicados. No son los indicados para tirarles indirectas ya que no las cacharán. Son posesivos.

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

No está fácil el ambiente laboral. Te es cansado aguantar egos inflados. Pensarás en una estrategia de trabajo en la que puedas manejarte más independientemente. Sucederá en el invierno. Si lo empiezas a planear desde ahora habrá quien compre tu proyecto. Dar conferencias y consejos de la índole que sea es tu fortaleza y puedes ganar dinero con ello. Le caes bien a la gente. Hay muchos gastos y habrá que apretarse el cinturón este mes. Tu sueldo llega, pero se va rápidamente. El amor progresa.

LEO 4 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Te tocará pedir cuentas y resultados a tu equipo laboral, ya que seguramente ese es tu trabajo. Habrá horarios fuertes, pero los resultados serán excelentes. Ya no tienes tanta prisa interna y te darás tiempo para dormir, ver a los que amas y diseñar internamente un futuro más prometedor y cómodo para ti. Lo lograrás sin duda, ya que actúas con más inteligencia emocional y profesional.

El amor se sostiene pese a distanciamientos breves. Mejora tu salud.

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Es imprescindible que abras tu corazón para recibir, no para dar. Hay estructuras rígidas que se hacen añicos en tu interior y eso es exactamente lo que el universo esperaba para instalar un nuevo código más adecuado para la modernidad y sus necesidades. Un cambio de chip, por decirlo de alguna manera. Así que afloja el cuerpo y el sistema nervioso, porque en este mes recibirás mucha luz espiritual con milagros sorprendentes. Endulza tu semblante

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Ha estado cansada la jornada laboral y te darás en breve unas vacaciones rápidas. Seguramente a alguna playa. Laboralmente el proyecto en el que te encuentras es todo un éxito, pero quizás está a punto de terminar y hay que moverse a algo nuevo. Llegará en junio. La familia querrá tenerte más tiempo cerca y tendrás que poner muchos pretextos para ganar libertad. Tu alma ahora lo necesita. En el amor, si estás empezando una relación conviene ir lentamente, con cabeza fría.

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Encuentras una nueva forma de ganarte la vida, sumando lo que haces actualmente, pero facilitándote las cosas para vivir más tranquilo y con tiempo libre. Te dedicarás a poner al día seguros médicos, facturación, documentación gubernamental e impuestos. Tu mente vuelve a enfocarse y concentrase para dar el siguiente paso en tu carrera. Mejora en pequeña escala la economía. Tu pareja estará a tu lado apoyándote. Si estás soltero, llega una relación interesante.

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Es un mes perfecto para tomar decisiones respecto al rumbo que quieres darle a tu carrera. Vas tomando fuerza, restaurándote y enfocándote en tu verdadera vocación. Un viaje al mar te relajará y las olas te darán los consejos que necesitas. Habrá que redefinir tu posición respecto a tu pareja. Quizá quieras cambiar ciertas reglas y acuerdos que ahora te hacen sentir presionado. Si estás solo, te atreverás a conocer a alguien nuevo mediante las plataformas celulares.

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Te das momentos llenos de belleza para recrearte la vista y los sentidos. Para acariciar tu alma que necesita amor del bueno. Laboralmente las cosas siguen bien. Seguramente realizas algún estudio o especialización que dará su fruto a mediano plazo. Conviene entrar a chats con gente de tu profesión. De ahí se pueden desprender proyectos y hasta algún amorcito si estás solo. Si ya tienes pareja, todo irá más suavecito y sin tanta bronca. Cambiarás de coche.

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Si hay imprecisión en tu mente y poco cálculo en tus proyectos, así saldrán las cosas. Mide y analiza a conciencia. Planifica y sigue una estrategia, no solo “lo que te late”. Hay que “apretar tuercas” en tu vida. Mejorar horarios, detalles y formas de convivencia. Te conviene estar acompañado. Regálate esa bendición y permite que entre lo nuevo a tu hogar. Económicamente de alguna manera misteriosa fluyes y mantienes el nivel. El amor vuelve a entrar a tu vida.

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Has tenido momentos de gloria en los que tu vida te funcionaba y creíste que ya le tenías hecha. Quizá fuiste descuidado en tus relaciones personales enfocándote únicamente en lo laboral y económico y quedaron huecos vacíos en tus afectos. Es momento de equilibrar la situación para cubrir todos los flancos, así todo fluirá. Cuidado con el “ego”, porque se te sube muy rápido. Si tienes pareja, habrá estira y afloja porque no sueltas el control.

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Te llevarás varias desilusiones. Gente en la que creías que podías confiar te demuestra que tiene ética frágil. Sentirás que tienes que atraer un nuevo equipo a tus filas, amigos de otros ámbitos diversos para expandir tus horizontes. Inclusive fuera de la ciudad donde vives. Laboralmente te mantienes a la vanguardia y no te faltará trabajo y dinero todo el año, aunque tiendes a gastar más de lo que ganas. Cuidado. Tu pareja se quedará a tu lado.

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Estás en un momento pacífico sintiéndote muy a gusto contigo mismo y con los demás. Ha cedido la lucha y las energías adversas. Los enemigos se van y se acercan los aliados. Mágicamente te llevarás mucho mejor con tu familia en general y estarás más atractivo en el amor. Puede llegar un romance sensual si estás solo. Si estás en pareja los días se tornarán tibios y gratos. Te salen chambitas aquí y allá mejorando en pequeña escala tu economía. Llegan nuevos amigos.

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Sale a la superficie el karma de acciones pasadas, como si te pasaran la factura. Piensa que es “un ajuste de cuentas” que estaba pendiente. Soluciónalo hablando directamente con la persona afectada o con quien te afectó. Evita los intermediarios y acláralo. Pide perdón si es necesario, así cerrarás el ciclo. Laboralmente entras en una excelente racha. En el amor, quieres galán pero quieres libertad. Te recuperas económicamente. Te hará bien tomar vitaminas.

